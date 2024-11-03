"Погрози і багато алкоголю". Зірка "Холостяка" розкрила таємниці шоу

Що розповіла переможниця "Холостяка"

За словами Шульгіної, вже на зйомках першої серії вона почала отримувати "інструкції". Їй нібито сказали поцілувати Макса Чмерковського, хоча вона не хотіла це робити.

Іншим учасницям, як стверджує Олександра, також давали "завдання". Хтось погоджувався, а хтось відмовлявся. Але, як заявила Шульгіна, їй та іншим дівчатам нібито погрожували.

Вона розповіла, що на проекті їх нібито змушували пліткувати й обговорювати Марину Арістову (вона також брала участь в шоу).

Зірка "Холостяка" розповіла про погрози на шоу (скріншот)

"В нас була змога відмовитися але нам погрожували. Я пам'ятаю: розмова щодо дитини Марини, коли ми підняли з Надією розмову щодо дитини Марини, що вона якась там не така мама. Ту розмову нам сказали зробити. Нам сказали: "Якщо ви не підіймете цю тему, не будете обговорювати Марину та дитину, яка вона матір ми, вас виганяємо з шоу". Це було так, нам таке також казали", - заявила Шульгіна.

Окрім цього, Олександра розповіла про деякі сцени. За її словами, в останній серії вона поцілувала Чмерковського, але не через те, що її змусили. Шульгіна зізналася, що на той момент вона випила багато алкоголю.

Шульгіна та Чмерковський (скріншот)

"Поставили дуже багато шампанського, поставили камери, джакузі. І пішли всі. На проекті дуже багато алкоголю. Я не знаю як зараз, а в нас було", - запевнила переможниця реаліті.

Потім їй було дуже соромно за свій вчинок. Але Шульгіна зазначила, що в цьому винна вона, адже піддалася спокусі й шампанському, хоча й вважає, що все це було "навмисно".