Де зараз переможниця "Холостяка" з Чмерковським, який майже одразу розійшовся з нею

У першому сезоні реаліті-шоу "Холостяк", яке дебютувало у 2011 році, американський танцівник українського походження Максим Чмерковський зробив свій вибір на користь яскравої учасниці Олександри Шульгіної.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило дізнатися, як склалося її життя після участі в цьому проєкті.

Стосунки Макса та Олександри тривали після фіналу шоу недовго, всього кілька місяців.

В одному зі своїх інтерв’ю дівчина зізналась, чому у них з хореографом не склалось. Після завершення проєкту вона поїхала до чоловіка у США і пара почала жити разом. Проте Чмерковський не був готовий приділяти час цим стосункам і брати відповідальність.

"Я отримала візу без допомоги каналу. І за контрактом не мала права їхати. Це було його рішення, щоб я приїхала до Лос-Анджелесу. Ми жили разом. Але в нас не вийшло. У мене були свої очікування, мені було 23 роки. Мені здається, що Макс не був готовий брати на себе відповідальність. Він працював з ранку до ночі. Я сиділа вдома", - ділилася дівчина.

Скріншот

“Я запропонувала розійтися. Я сподівалася, що він боротиметься за ці стосунки. Я відчула, що немає конекту. Він очікував, що я сама влаштовуватиму своє життя в Америці. Він не був готовий мене тягнути. На проєкті нам все організували. Після шоу ми одразу почали жити разом і це неправильно", - говорила Олександра.

Після розриву з Шульгіною Чмерковський майже одразу влаштував особисте життя. Вже у 2012 році він розпочав стосунки з танцівницею Петой Маргатройд, з якою згодом одружився. Сьогодні вони виховують трьох діток.

Макс Чмерковський з родиною (фото: instagram.com/maksimc)

Олександра ж тоді зіштовхнулася з непростими часами. Вона ділилася, що після завершення шоу і розриву з Чмерковським відчувала депресію.

Через нервовий зрив її вага збільшилася, виникли проблеми зі здоров'ям, і їй довелося звернутися по медичну допомогу. На деякий час вона зникла з медіапростору.

Проте незабаром Олександра вирішила кардинально змінити своє життя, зосередившись на спорті та правильному харчуванні.

Олександра Шульгіна (фото: instagram.com/alessandra_shulgina)

Її інтерес до фітнесу та дієтології з часом переріс у професію. Вона отримала диплом спортивного дієтолога, а також стала сертифікованим фітнес-тренером і коучем.

З часом вона переїхала до США. Зараз красуня активно ділиться дописами про здоровий спосіб життя на своєму Instagram, публікує відеоуроки з тренуваннями та організовує мотиваційні зустрічі для жінок.

Олександра також проводить індивідуальні тренування та розробляє програми харчування.

Особисте життя Шульгіної

Блогерка перебуває у цивільному шлюбі з чоловіком, імені якого не розголошує. Він з Латинської Америки. Лише відомо, що коханий зірки займається нерухомістю в Каліфорнії.

Саме заради нього Саша й переїхала з Маямі в Лос-Анджелес, де й завагітніла й народила донечку, яку назвали Анджелікою.

Вже через рік, наприкінці 2023 року, вона стала мамою вдруге. У пари народилася ще одна дівчинка.

Олександра Шульгіна з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/alessandra_shulgina)