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Учасницю "Холостяка" публічно принизили. Вона мовчати не стала (фото)

Неділя 03 листопада 2024 17:29
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Учасницю "Холостяка" публічно принизили. Вона мовчати не стала (фото) Олександр Терен і Вікторія Клочко (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Не встигла відгриміти прем'єра першого випуску "Холостяка", як вже почалися скандали. Одна з учасниць реаліті - тату-майстриня Вікторія Клочко, встигла нарватися на критику й одразу показала, що не дасть себе принижувати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories з Instagram дівчини.

Учасниця "Холостяка" потрапила у скандал

Так, після трансляції першої серії, в якій Віка з'явилася в ефектній сірій сукні, вона побачила Stories власниці бренду Katimo, від якого було її вбрання. Виявилося, глядачі помітили "лук" Клочко.

І вони почали вітати бренд з "зірковим часом". Але в Katimo відповіли, що дизайнерка сукні, яку обрала Віка, "планувала", що її будуть носити з білизною.

Учасницю &quot;Холостяка&quot; публічно принизили. Вона мовчати не стала (фото)

Учасницю "Холостяка" розкритикували через сукню (скріншот)

Віка мовчати не стала. Вона публічно відповіла на докори про так звану відсутність білизни.

"Трошки бодішеймінгу замовляли? Ні? А я вам принесла. 1. Я в білизні! 2. Класно, що власниця бренду дозволяє собі коментувати наявність чи відсутність білизни в свого покупця, адже я придбала її (сукню) за свої кошти! 3. Ні, не класно!" - написала Клочко.

Учасницю &quot;Холостяка&quot; публічно принизили. Вона мовчати не стала (фото)

Зірка "Холостяка" відреагувала на бодішеймінг (скріншот)

Окрім цього, Віка пояснила, чому уся ця ситуація - "крінж". За її словами, власник бренду, якщо він має якесь уявлення про те, як саме потрібно носити його одяг, має це прописувати.

"А якщо не прописали і коментуєте як носять ваш одяг ваші покупці та шеймите їх за відсутність білизни (яка була, на хвилиночку, але це не суть), то краще переглянути свої погляди на світ. Життя змінилось і соски вже не виколюють очі. А от токсік-бренди - ще й як", - резюмувала учасниця реаліті.

Учасницю &quot;Холостяка&quot; публічно принизили. Вона мовчати не стала (фото)

Клочко поставила на місце тих, хто її критикує (скріншот)

Окрім цього, юзери підтримали Вікторію, а тому "прийшли" під допис бренду з саме тою сукнею, через яку все почалося. У коментарях вони висміяли позицію власниці й написали:

  • "Підкажіть, а модель у білизні? А власниця бренду? А фотограф? А гігієнічні прокладки в білизні є?"
  • "Я можу придбати цю сукню тільки якщо носитиму білизну під неї? Чи можу стилізувати?"
  • "Не буду нічого у вас купувати, ваша власниця висміює клієнтів у себе в сторіс"
  • "Перепрошую, ви були у білизні, коли створювали цю модель? Моя рекомендація - наступного разу бути в ній"
  • "То як, її обов’язково носити з білизною? Чи можу носити так, як мені того захочеться?"
  • "Інструкцію до своїх "шедеврів" пришивайте, а краще білизну гвіздками прибийте, щоб клієнти знали на 100%, в кого не треба купувати"
  • "Давно шукала сукню, в якій можна ходити без білизни".

Учасницю &quot;Холостяка&quot; публічно принизили. Вона мовчати не стала (фото)

Мережа підтримала Клочко після хейту в її бік (скріншот)

Що відомо про Віку Клочко

Нині дівчині 29 років. Вона здобула освіту лікарки, але стала тату-майстринею. На шоу Вікторія пішла тільки тоді, коли дізналася, що головним героєм буде саме Терен.

Учасницю &quot;Холостяка&quot; публічно принизили. Вона мовчати не стала (фото)

Віка з "Холостяка" (скріншот)

"Терен близький мені по вайбу, цінностям і життєвим поглядам", - говорила Клочко.

Вона подарувала "Холостяку" набір тимчасових тату. І на церемонії роз Віка отримала від Терена квітку й запрошення продовжити участь у шоу.

До слова, раніше ми розповідали, що відомо про всіх учасниць "Холостяка-13".

Окрім цього, на шоу "Холостяк" Терен відверто розповів про минулі стосунки.

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