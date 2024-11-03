Учасницю "Холостяка" публічно принизили. Вона мовчати не стала (фото)

Не встигла відгриміти прем'єра першого випуску "Холостяка" , як вже почалися скандали. Одна з учасниць реаліті - тату-майстриня Вікторія Клочко, встигла нарватися на критику й одразу показала, що не дасть себе принижувати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories з Instagram дівчини.

Учасниця "Холостяка" потрапила у скандал

Так, після трансляції першої серії, в якій Віка з'явилася в ефектній сірій сукні, вона побачила Stories власниці бренду Katimo, від якого було її вбрання. Виявилося, глядачі помітили "лук" Клочко.

І вони почали вітати бренд з "зірковим часом". Але в Katimo відповіли, що дизайнерка сукні, яку обрала Віка, "планувала", що її будуть носити з білизною.

Учасницю "Холостяка" розкритикували через сукню (скріншот)

Віка мовчати не стала. Вона публічно відповіла на докори про так звану відсутність білизни.

"Трошки бодішеймінгу замовляли? Ні? А я вам принесла. 1. Я в білизні! 2. Класно, що власниця бренду дозволяє собі коментувати наявність чи відсутність білизни в свого покупця, адже я придбала її (сукню) за свої кошти! 3. Ні, не класно!" - написала Клочко.

Зірка "Холостяка" відреагувала на бодішеймінг (скріншот)

Окрім цього, Віка пояснила, чому уся ця ситуація - "крінж". За її словами, власник бренду, якщо він має якесь уявлення про те, як саме потрібно носити його одяг, має це прописувати.

"А якщо не прописали і коментуєте як носять ваш одяг ваші покупці та шеймите їх за відсутність білизни (яка була, на хвилиночку, але це не суть), то краще переглянути свої погляди на світ. Життя змінилось і соски вже не виколюють очі. А от токсік-бренди - ще й як", - резюмувала учасниця реаліті.

Клочко поставила на місце тих, хто її критикує (скріншот)

Окрім цього, юзери підтримали Вікторію, а тому "прийшли" під допис бренду з саме тою сукнею, через яку все почалося. У коментарях вони висміяли позицію власниці й написали:

"Підкажіть, а модель у білизні? А власниця бренду? А фотограф? А гігієнічні прокладки в білизні є?"

"Я можу придбати цю сукню тільки якщо носитиму білизну під неї? Чи можу стилізувати?"

"Не буду нічого у вас купувати, ваша власниця висміює клієнтів у себе в сторіс"

"Перепрошую, ви були у білизні, коли створювали цю модель? Моя рекомендація - наступного разу бути в ній"

"То як, її обов’язково носити з білизною? Чи можу носити так, як мені того захочеться?"

"Інструкцію до своїх "шедеврів" пришивайте, а краще білизну гвіздками прибийте, щоб клієнти знали на 100%, в кого не треба купувати"

"Давно шукала сукню, в якій можна ходити без білизни".

Мережа підтримала Клочко після хейту в її бік (скріншот)

Що відомо про Віку Клочко

Нині дівчині 29 років. Вона здобула освіту лікарки, але стала тату-майстринею. На шоу Вікторія пішла тільки тоді, коли дізналася, що головним героєм буде саме Терен.

Віка з "Холостяка" (скріншот)

"Терен близький мені по вайбу, цінностям і життєвим поглядам", - говорила Клочко.

Вона подарувала "Холостяку" набір тимчасових тату. І на церемонії роз Віка отримала від Терена квітку й запрошення продовжити участь у шоу.