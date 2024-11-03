"Угрозы и много алкоголя". Звезда "Холостяка" раскрыла тайны шоу

Что рассказала победительница "Холостяка"

По словам Шульгиной, уже на съемках первой серии она стала получать "инструкции". Ей якобы сказали поцеловать Макса Чмерковского, хотя она не хотела этого делать.

Другим участницам, как утверждает Александра, тоже давали "задачи". Кто-то соглашался, а ктто отказывался. Но, как заявила Шульгина, ей и другим девушкам якобы угрожали.

Она рассказала, что на проекте их якобы заставляли сплетничать и обсуждать Марину Аристову (она также участвовала в шоу).

Звезда "Холостяка" рассказала об угрозах на шоу (скриншот)

"У нас была возможность отказаться, но нам угрожали. Я помню: разговор о ребенке Марины, когда мы подняли с Надеждой разговор о ребенке Марины, что она какая-то там не такая мама. Этот разговор нам сказали сделать. Нам сказали: "Если вы не поднимете эту тему, не будете обсуждать Марину и ребенка, какая она мать мы, вас выгоняем из шоу". Это было так, нам такое тоже говорили", - заявила Шульгина.

Кроме этого, Александра рассказала о некоторых сценах. По ее словам, в последней серии она поцеловала Чмерковского, но не потому, что ее заставили. Шульгина призналась, что к тому моменту она выпила много алкоголя.

Шульгина и Чмерковский (скриншот)

"Поставили очень много шампанского, поставили камеры, джакузи. И ушли все. На проекте очень много алкоголя. Я не знаю, как сейчас, а у нас было", - заверила победительница реалити.

Потом ей было стыдно за свой поступок. Но Шульгина отметила, что в этом виновата она, ведь поддалась искушению и шампанскому, хотя и считает, что все это было "намеренно".