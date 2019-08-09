Погодная стихия пронесется Украиной: какие области в наибольшей опасности

Погода в Украине 9 августа (фото: pixabay.com)

Погода в Украине снова будет испытывать жителей страны на прочность

Погода в Украине в пятницу, 9 августа, будет неблагоприятной. Синоптики прогнозируют настоящую грозовую стихию для жителей страны. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

В последний рабочий день недели локальные грозы с шквальным ветром и дождями пронесутся по всей стране. Сухо будет разве что в аннексированном Россией Крыму.

Синоптики также прогнозируют некоторое снижение температуры. На Севере и Западе от +24 до +27 тепла (кроме Закарпатской области, где ожидается +27... +29 градусов).

Погода в Украине 9 августа (фото: РБК-Украина)

В остальной части страны в пятницу будет довольно жарко - от +26 до +31 по Цельсию.

В Киеве 9 августа также возможны локальные грозовые дожди. Температура воздуха будет колебаться в пределах +25... +27 градусов.

Погода в Украине 9 августа (фото: meteo.gov.ua)

Ранее были опубликованы шокирующие снимки последствий прорыва насыпи под Одессой, в результате которого на село в Белгород-Днестровском районе сошел селевой поток.

Кстати, в Одесской области во время урагана на видео сняли огромный смерч, который изрядно напугал жителей региона.

Напомним, недавно мощный ураган пронесся по Запорожской области. Стихия срывала с домов крыши и валила деревья и столбы. В сети появились видео бури.