Погодна стихія пронесеться Україною: які області в найбільшій небезпеці

Погода в Україні 9 серпня (фото: pixabay.com)

Погода в Україні знову буде випробовувати жителів країни на міцність

Погода в Україні у п'ятницю, 9 серпня, буде несприятливою. Синоптики прогнозують справжню грозову стихію для жителів країни. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

В останній робочий день тижня локальні грози з шквальним вітром і дощами пройдуть по всій країні. Сухо буде хіба що в анексованому Росією Криму.

Синоптики також прогнозують деяке зниження температури. На Півночі та Заході від +24 до +27 тепла (крім Закарпатської області, де очікується +27... +29 градусів).

Погода в Україні 9 серпня (фото: РБК-Україна)

В решті частини країни в п'ятницю буде досить спекотно - від +26 до +31 за Цельсієм.

У Києві 9 серпня також можливі локальні грозові дощі. Температура повітря коливатиметься в межах +25... +27 градусів.

Погода в Україні 9 серпня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше були опубліковані шокуючі знімки наслідків прориву насипу під Одесою, в результаті якого на село в Білгород-Дністровському районі зійшов селевий потік.

До слова, в Одеській області під час урагану на відео зняли величезний смерч, який неабияк налякав жителів регіону.

Нагадаємо, нещодавно потужний буревій пронісся по Запорізькій області. Стихія зривала з будинків дахи і валила дерева і стовпи. У мережі з'явились відео бурі.