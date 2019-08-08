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На Киев обрушился ураган: впечатляющие видео бурлящей стихии

STYLERПроисшествия    08.08.2019 - 17:49
На Киев обрушился ураган: впечатляющие видео бурлящей стихии
Ураган и ливень в Киеве (коллаж: РБК-Украина)

Ураган наломал в столице деревьев

Ураган с ливнем накрыл Киев в четверг, 8 августа, около 15:00. Пользователи сети публикуют впечатляющие снимки, снятые в самый пик бушующей стихии.

Стоит отметить, что об ухудшении погодных условий ранее писала и синоптик Наталка Диденко, которая дала штормовое предупреждение, связанное со столкновением двух атмосферных фронтов над Украиной.

Сегодня в столице было ветрено, а после полудня над Киевом начали сгущаться тучи. А в районе 15:00 небо прорвало сильным ливнем, который сопровождался мощнейшим ветром. 

Жительница Лесного массива сообщила, как едва не стала жертвой сильного ветра, выйдя на балкон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Вера (@_ripepeach_)

Ураган и ливень в Киеве (видео: instagram.com/_ripepeach)

Отметим, что сильный ливень был недолгим. Вскоре он перерос в моросящий дождь в сопровождении раскатов грома.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Taani (@taaniku)

Ураган и ливень в Киеве (видео: instagram.com/taaniku)

На следующем видео стихия снята с высоты птичьего полета на Виноградаре. Сильный ветер срывал со строящихся домов крупные фрагменты стройматериалов.

 

Суровый Киев. Виноградарь. Со строящихся домов ураган срывает вниз большие фрагменты стройматериалов. Видео Эльвира Савчук

Опубліковано dtp.kiev.ua Четвер, 8 серпня 2019 р.

Ураган и ливень в Киеве (видео: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Такой сегодняшнюю грозу увидели в центре столицы.

Ураган и ливень в Киеве (видео: YouTube/saviose)

Ранее были опубликованы шокирующие снимки последствий прорыва насыпи под Одессой, в результате которого на село в Белгород-Днестровском районе сошел селевой поток.

Кстати, в Одесской области во время урагана на видео сняли огромный смерч, который изрядно напугал жителей региона.

Напомним, недавно мощный ураган пронесся по Запорожской области. Стихия срывала с домов крыши и валила деревья и столбы. В сети появились видео бури.

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