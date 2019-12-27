Погода вредная: синоптики ошарашили жутким прогнозом

Погода в Украине в субботу, 28 декабря, ожидается неблагоприятная почти во всех областях страны. Синоптики предупреждают о налипании мокрого снега, понижении температуры, сильном ветре и ухудшении ситуации на дорогах.

Погода на востоке страны будет дождливая и холодная. В регионе пройдут дожди, в Полтаве и Днепре ожидается мокрый снег. Ночная температура воздуха составит 0 +2 градуса, днем ожидается от 0 до +4 градусов.

В южных областях пройдет дождь, температура воздуха снизится. Синоптики предупреждают об усилении ветра до 12 м/с. Температура воздуха ночью 0 +2 градуса, днем от +2 до +4 градусов. В Крыму пасмурно, дождь. Ночью +1 +3 градуса, днем от +4 до +6 градусов.

На севере страны ожидается мокрый снег, порывы ветра до 12 м/с. Температура воздуха будет колебаться в пределах 0 +2 градуса.

Западные области накроет сильными снегопадами, ветер до 12 м/с. Температура воздуха снизится до -1 -3 градусов, местами ожидается около 0 градусов.

В центральной части страны пройдет мокрый снег с дождем. Температура воздуха от 0 до +2 градусов.

В Киеве 28 декабря будет идти мокрый снег, порывы ветра до 12 м/с. Температура воздуха будет колебаться в пределах 0 +2 градуса.

Карта погоды на 28 декабря

Синоптик Наталка Диденко предупредила, что мокрый снег может пройти и в южных областях. Она посоветовала быть аккуратнее на улицах, а особенно – на дорогах.

Карта погоды

"Если вдруг кто забыл, что такое синоптическая какабека, достаточно пройтись сейчас по улице. Завтра осадки будут наблюдаться практически везде в Украине. Мокрый снег достигнет даже южных районов Украины. Будьте максимально осторожными на улице, на дорогах и тротуарах. Там, где будет идти мокрый снег интенсивнее – Запад, Винницкая, Житомирская области – может быть налипание мокрого снега, поэтому не паркуйте автомобили под старыми большими деревьями", - написала Диденко.

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