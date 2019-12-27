Погода шкідлива: синоптики приголомшили страшним прогнозом

Погода в Україні у суботу, 28 грудня, очікується несприятлива майже у всіх областях країни. Синоптики попереджають про налипання мокрого снігу, зниження температури, сильний вітер і погіршення ситуації на дорогах.

Погода на сході країни буде дощова і холодна. У регіоні пройдуть дощі, у Полтаві та Дніпрі очікується мокрий сніг. Нічна температура повітря становитиме 0 +2 градуси, вдень очікується від 0 до +4 градусів.

У південних областях пройде дощ, температура повітря знизиться. Синоптики попереджають про посилення вітру до 12 м/с. Температура повітря вночі 0 +2 градуси, вдень від +2 до +4 градусів. У Криму хмарно, дощ. Вночі +1 +3 градуси, вдень від +4 до +6 градусів.

На півночі країни очікується мокрий сніг, пориви вітру до 12 м/с. Температура повітря буде коливатися в межах 0 +2 градуси.

Західні області накриє сильними снігопадами, вітер до 12 м/с. Температура повітря знизиться до -1 -3 градусів, місцями очікується близько 0 градусів.

В центральній частині країни пройде мокрий сніг з дощем. Температура повітря від 0 до +2 градусів.

У Києві 28 грудня йтиме мокрий сніг, пориви вітру до 12 м/с. Температура повітря буде коливатися в межах 0 +2 градуси.

Карта погоди на 28 грудня

Синоптик Наталка Діденко попередила, що мокрий сніг може пройти і в південних областях. Вона порадила бути акуратніше на вулицях, а особливо – на дорогах.

Карта погоди

"Якщо раптом хто забув, що таке синоптична какабека, досить пройтися зараз по вулиці. Завтра опади будуть спостерігатися практично скрізь в Україні. Мокрий сніг досягне навіть південних районів України. Будьте максимально обережними на вулиці, на дорогах і тротуарах. Там, де йтиме мокрий сніг інтенсивніше - Захід, Вінницька, Житомирська області – може бути налипання мокрого снігу, тому не паркуйте автомобілі під старими великими деревами", - написала Діденко.

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