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Синоптики резко изменили прогноз погоды на новогодние праздники

STYLERЖизнь    24.12.2019 - 11:30
Синоптики резко изменили прогноз погоды на новогодние праздники
Погода в Украине на Новый год (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине на Новый год порадует украинцев

Погода в Украине на Новый год принесет украинцам период потепления. Праздники пройдут с плюсовой температурой, которая будет способствовать новогодним прогулкам. Об этом на своей Facebook-странице сообщила Наталка Диденко, а также синоптики ресурсов Gismeteo и Accuweather.

Ранее синоптики единогласно утверждали, что в новогоднюю ночь ударят морозы, но с приближением 31 декабря прогноз изменился.

Тем не менее, в ближайшие дни в Украине все же похолодает, пишет Наталка Диденко. Резкая смена погодных условий придет уже в пятницу и субботу, 27-28 декабря. Тогда температура воздуха снизится до +3... -4 градусов. Осадки из дождя перейдут в снег, местами в мокрый снег.

Циклон уже принес снежную кашу на дорогах в районы Карпат, а в ближайшие дни он распространится на всю Западную Украину, а потом и на большинство областей. К концу недели циклон принесет мокрый снег и на Восток.

"С пятницы в Украине начнет холодать, с 31 декабря 2019 года -1 января 2020 года - снова теплеть", - прогнозирует Диденко.

Данные синоптика подтверждают и ресурсы Gismeteo и Accuweather. Согласно прогнозу Gismeteo для Киева, 31 декабря будет небольшой минус, а 1 января ожидается +2, вероятен мокрый снег.

Синоптики резко изменили прогноз погоды на новогодние праздники

Погода в Киеве на месяц (скрин: gismeteo.ua)

Ресурс Accuweather прогнозирует +2 градуса, как 31 декабря, так и 1 января.

Синоптики резко изменили прогноз погоды на новогодние праздники

Погода в Киеве на Новый год (скрин: accuweather.com)

Что касается среды, 25 декабря, то Наталка Диденко прогнозирует в Украине дожди, а на Западе - с мокрым снегом. Температура днем от +3 до +8 градусов, ночью +7... +12.

В Киеве на католическое Рождество пройдет дождь, днем будет довольно тепло - около +7 градусов.

Синоптики резко изменили прогноз погоды на новогодние праздники

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

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