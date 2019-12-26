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В новогоднюю ночь в Украине резко изменится погода

STYLERЖизнь    26.12.2019 - 12:17
В новогоднюю ночь в Украине резко изменится погода
Погода в Украине на Новый год (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине поменяется в канун Нового года

Погода в Украине на Новый год резко изменится. Так, в ближайшие дни в стране сильно похолодает, осадки из дождя и тумана превратятся сначала в мокрый снег, а затем в снег, а к новогодним праздникам снова потеплеет. Такой прогноз дают Наталка Диденко, а также синоптики Украинского гидрометцентра и Gismeteo.

По данным Наталки Диденко, в пятницу, 27 декабря, в стране похолодает до +2...+5 градусов, на Юге +4... +8. В Западных областях будет мокрый снег, а на остальных территориях дождь и туман.

Кроме того, синоптик предупредила о порывистом северо-западном ветре в четверг.

В Киеве 27 декабря будет дождь, в воздухе около +2 градусов.

К концу недели в стране похолодает до минусов, погода будет влажной. Но уже 31 декабря - 1 января в страну снова придет потепление.

В новогоднюю ночь в Украине резко изменится погода

Погода в Украине (скрин: meteo.gov.ua)

Данные Наталки Диденко подтверждают и синоптики Украинского гидрометцентра, по прогнозу которых уже в субботу, 28 декабря, в страну придет дневной минус до -2 на Западе, Севере и в Центре. Восток будет балансировать в районе нуля, а на Юге +2... +4 градуса. По всей стране будет идти снег, на Западе довольно сильный.

В новогоднюю ночь в Украине резко изменится погода

Погода в Украине 28 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

В воскресенье, 29 декабря, морозы усилятся до -3... -6 в ночное время, кроме южных и восточных областей, где будет от -1 до +1 ночью. Днем от 0 до -3, только в Крыму теплее от +3 до +5. Будет пасмурно, небольшой снег.

Понедельник 30 декабря порадует украинцев сухой солнечной погодой с небольшим морозом днем. Ночью морозы усилятся в некоторых регионах.

В новогоднюю ночь в Украине резко изменится погодаВ новогоднюю ночь в Украине резко изменится погода

Погода в Украине 29 и 30 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

По данным ресурса Gismeteo для Киева, 31 декабря в столице будет +4 днем, а 1 января +3. Будет идти дождь, а в первый день нового года возможно прояснение. Такая теплая январская погода с дождем будет длиться в первые дни января.

В новогоднюю ночь в Украине резко изменится погода

Погода в Киеве на Новый год (скрин: gismeteo.ua)

Туман и мокрые дороги: водителей предупредили об ухудшении погоды Надвигается снег: синоптики предупредили о сильном ухудшении погоды
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