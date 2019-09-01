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Погода улыбается лету: синоптик дала неожиданный прогноз на понедельник

STYLERЖизнь    01.09.2019 - 12:15
Погода улыбается лету: синоптик дала неожиданный прогноз на понедельник
Погода в Украине 2 сентября - синоптик обрадовала теплым прогнозом (коллаж: РБК-Украина)

Наталья Диденко прогнозирует на понедельник теплую погоду

Погода в Украине 2 сентября будет по-летнему теплой. Но возможны кратковременные осадки в Карпатах. Температура в течение дня достигнет +28… +32 градусов, при этом в ночное время ожидаются существенные похолодания. Об этом синоптик Наталья Диденко заявила в своем блоге в Facebook.

Погода улыбается лету: синоптик дала неожиданный прогноз на понедельник

Погода в Украине 2 сентября - синоптик обрадовала теплым прогнозом (иллюстративное фото: pixabay.com)

По данным Диденко, ночью ожидается похолодание до +12… +17 градусов.

"В понедельник сухая малооблачная погода ожидается практически повсеместно. В Карпатах разве что - локальный дождь, гроза. Температура воздуха еще улыбается лету, оглядываясь, выворачивая шею, +28… +32 градуса. Но ночная и утренняя уже дергают за руку вперед, в осень, +12… +17 градусов", - пишет синоптик.

Погода улыбается лету: синоптик дала неожиданный прогноз на понедельник

Погода в Украине 2 сентября - синоптик обрадовала теплым прогнозом (фото: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве погода 2 сентября будет также благоприятной.

"В Киеве погода наиболее благоприятной будет для мам школьников, все условия для красивых легких платьев, загадочных темных очков и светлой замшевой обуви или стильных белых кед: сухо, солнечно, тепло. Уже днем максимально близко к +30 градусам", - добавила Диденко.

Погода улыбается лету: синоптик дала неожиданный прогноз на понедельник

Погода в Украине 2 сентября - синоптик обрадовала теплым прогнозом (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что ранее в Украине предупредили о чрезвычайной пожарной опасности.

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