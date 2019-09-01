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Погода посміхається літу: синоптик дала несподіваний прогноз на понеділок

STYLERЖиття    01.09.2019 - 12:15
Погода посміхається літу: синоптик дала несподіваний прогноз на понеділок
Погода в Україні 2 вересня - синоптик обрадувала теплим прогнозом (колаж: РБК-Україна)

Наталка Діденко прогнозує на понеділок теплу погоду

Погода в Україні 2 вересня буде по-літньому теплою. Але можливі короткочасні опади у Карпатах. Температура протягом дня досягне +28... +32 градусів, при цьому в нічний час очікуються значні похолодання. Про це синоптик Наталка Діденко заявила в своєму блозі в Facebook.

Погода посміхається літу: синоптик дала несподіваний прогноз на понеділок

Погода в Україні 2 вересня - синоптик обрадувала теплим прогнозом (ілюстративне фото: pixabay.com)

За даними Діденко, вночі очікується похолодання до +12... +17 градусів.

"У понеділок малохмарна суха погода очікується практично повсюдно. У Карпатах хіба що - локальний дощ, гроза. Температура повітря ще посміхається літу, озираючись, вивертаючи шию, +28... +32 градуси. Але нічна і ранкова вже смикають за руку вперед, у осінь, +12... +17 градусів", - пише синоптик.

Погода посміхається літу: синоптик дала несподіваний прогноз на понеділок

Погода в Україні 2 вересня - синоптик обрадувала теплим прогнозом (фото: facebook.com/tala.didenko)

У Києві погода 2 вересня також буде сприятливою.

"У Києві погода найбільш сприятливою для мам школярів, всі умови для красивих легких суконь, загадкових темних окулярів і світлого замшевого взуття або стильних білих кед: сухо, сонячно, тепло. Вже вдень максимально близько до +30 градусів", - додала Діденко.

Погода посміхається літу: синоптик дала несподіваний прогноз на понеділок

Погода в Україні 2 вересня - синоптик обрадувала теплим прогнозом (скріншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що раніше в Україні попередили про надзвичайну пожежну небезпеку.

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