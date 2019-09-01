ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине завтра ожидается жара до +32

Новости » Общество    01.09.2019 - 10:52
В Украине завтра ожидается жара до +32
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ночью температура снизится до +12

Погода в Украине в понедельник, 2 сентября, будет сухой и малооблачной почти во всех областях, лишь на западе возможны локальные грозовые дожди. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на странице в Facebook.

По прогнозу синоптика, в начале недели в Украине сохранится еще летняя, преимущественно солнечная и жаркая погода. Однако в западных областях возможны локальные дожди с грозами.

В понедельник температура воздуха днем будет колебаться от +28 до +32 градусов, однако ночью и утром столбики термометров опустятся до отметок +12...+17.

В Украине завтра ожидается жара до +32

Карта погоды

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на воскресенье, 1 сентября. Ожидалось, что погодная ситуация в Украине в первый день сентября, останется неизменной. Температура воздуха днем поднимется до +32 градусов, а ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов.

Кроме того, синоптики рассказали, какой будет погода в первые дни сентября. Так, прогнозировалось, что 1 и 2 сентября погода сильно не изменится, будет солнечно и сухо. Однако уже 3 и 4 сентября погода в Украине начнет ухудшаться, запад могут накрыть сильные дожди с грозами. Температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +28...+31. В восточных и северных областях днем от +25 до +28.

Сегодня в Украине облачно и жара до +32 Сегодня в Украине ожидается жара до +31
Новости Украины ГидрометцентрдиденкоПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь