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В Украине предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

Новости » Общество    01.09.2019 - 09:31
В Украине предупредили о чрезвычайной пожарной опасности
Иллюстративное фото (kyivobl.dsns.gov.ua)

Пожарная опасность сохранится 1 и 2 сентября

В воскресенье, 1 сентября, в Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как предупреждают украинские синоптики, в период с 1 по 2 сентября на всей территории Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Так, пожарная опасность достигнет 5-го класса.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на 1 сентября. Сегодня погодная ситуация в Украине останется неизменной, ожидается теплая и солнечная погода. Днем температура воздуха будет колебаться от +25 до +32 градусов, ночью столбики термометров покажут +13...+18.

РБК-Украина писало, что по данным Укргидрометцентра, 2 сентября днем средние показатели температуры будут колебаться от +27 до +30. В восточных областях будет прохладнее, там термометры покажут от +25 до +27. Ночью средняя температура будет колебаться от +14 до +16. В Киевской и Черниговской областях ожидаются небольшие дожди.

Со вторника погодная ситуация в стране начнет ухудшаться, в западных областях ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +28...+31. В восточных и северных областях днем от +25 до +28.

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