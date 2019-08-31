Дожди и магнитные бури: украинцам дали прогноз на первый день осени

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Синоптики рассказали о погоде 1 сентября и предупредили о геомагнитной активности

Погода в Украине в воскресенье, 1 сентября, сохранится теплая - высокие градусы получат в наследство от лета в первый день осени практически все области. Однако про смену сезона напомнят осадки, которые пройдут местами на Западе, Центре и Севере страны. Об этом говорится в прогнозе синоптиков на сайте Gismeteo.

Так, зонты рекомендуют не забывать дома при выходе на улицу жителям Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской и Черниговской областей.

1 сентября температура воздуха в западных регионах прогнозитуется днем около +27... +30 градусов, а после захода солнца ожидается около +16... +19 градусов.

В центральных и северных областях столбики термометров покажут в дневное время от +24 до +28 градусов, а в ночное - от +15 до +18 градусов.

На Юге синоптики прогнозируют днем температуру воздуха в пределах +27... +30 градусов, ночью же воздух "посвежеет" до +16... +19 градусов.

Иллюстративное фото: РБК-Украина

В восточных областях температура воздуха днем составит от +26 до +29 градусов, а в ночное время столбики термометров будут варьироваться в пределах +14...+18 градусов.

В столице завтра ожидается переменная облачность, во второй половине дня высока вероятность дождя. В Киеве температура воздуха в течение суток составит от +16 до +25 градусов.

Киевлян предупреждают об умеренной геомагнитной активности, которую ожидают 1 сентября в первой половине дня. Следовательно, метеозависимые люди смогут ощутить неприятные изменения в эмоциональном и физическом состоянии.

Напомним, что эти геомагнитные колебания вызваны поступлением в окрестности Земли "возмущенных" потоков солнечного ветра.

1 сентября в Киеве ожидается магнитная буря (Фото: коллаж РБК-Украина)

Как сообщалось ранее, эксперты по изучению астрономии Солнца рассказали, когда следует ожидать нового мощного метеоудара. Геомагнитная буря в начале осени заставит чувствовать метеозависимых людей разбитыми и подавленными.

К слову, недавно свой осенний прогноз дал финансовый аналитик, который рассказал украинцам, что в сентябре произойдет с курсом доллара.