Погода в Украине: синоптики предупредили о дождях в некоторых областях

Погода в Украине 25 апреля (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине в Чистый четверг будет жаркой, но не везде

Погода в Украине в четверг, 25 апреля, принесет потепление на значительную территорию страны. Однако синоптики предупреждают, что местами будет моросить и задует довольно сильный ветер. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Чистый четверг подарит почти всем жителям теплую солнечную погоду от +20 до +24 градусов, однако в Львовской, Черновицкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях ожидается небольшой дождь. Но на температуру воздуха это не слишком повлияет - тут будет от +20 до +22 тепла.

Сильнее всего воздух прогреется на Закарпатье - до +24 градусов.

Погода в Украине 25 апреля (фото: pixabay.com)

Также синоптики предупреждают жителей западных областей о достаточно интенсивном ветре - от 7 до 12 метров в секунду, он будет порывистым.

Не слишком жарко будет и жителям южного побережья, в частности в Одесской области температура воздуха составит от +16 до +18 градусов.

В Киеве сегодня будет тепло и спокойно, ветер южный - 5-10 метров в секунду, осадки не предусматриваются.

Погода в Украине 25 апреля (фото: facebook.com/ukrgmc.official)

Ранее синоптик Наталка Диденко дала не слишком утешительный прогноз для украинцев на Пасху. В некоторых областях ожидается ухудшение погодных условий.

Напомним, украинцев предупредили о сильных магнитных бурях в конце апреля. Специалисты рекомендуют в эти дни не ввязываться в конфликты и отложить все важные дела и решения вопросов.