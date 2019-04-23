ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сильные магнитные бури: украинцев предупредили об опасности

STYLERЖизнь    23.04.2019 - 07:31
Сильные магнитные бури: украинцев предупредили об опасности
Магнитные бури в апреле (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты предупредили о нескольких магнитных колебаниях в последнюю неделю апреля

Последняя неделя апреля будет крайне напряженной, так как на нее выпадает несколько сильны магнитных колебаний. Согласно календарю, первые, но не очень сильные магнитные бури начнутся уже в понедельник, 22 апреля. И до 25 апреля будут ощущаться постоянные колебания. Пик бурь выпадет на вторник, 23 апреля и среду, 24 апреля.

В эти дни метеочувствительным людям стоит внимательно отнестись к своему здоровью. Также возможны усиления нерешительности и агрессивности. Специалисты рекомендуют не ввязываться в конфликты и отложить все важные дела и решения вопросов.

Сильные магнитные бури: украинцев предупредили об опасностиМагнитные бури в апреле 2019 (Коллаж РБК-Украина)

Магнитные бури провоцируют:

  • Сонливость или бессонницу;
  • Внезапное ухудшение самочувствия;
  • Раздражительность;
  • Рассеянность внимания;

В пиковые дни стоит обратить внимание на питание и нужно избегать переедания, алкогольных напитков и тяжелой пищи. Тем, кто имеет хронические заболевания, нужно больше отдыхать, гулять, пить воду и держать под руками необходимые лекарственные препараты.

Особенно внимание стоит уделить тем, у кого есть болезни центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, так как именно в такие дни увеличивается риск инсультов и инфарктов.

Также специалисты отметили, что магнитные всплески на этой неделе станут последними магнитными бурями в апреле. Пасхальные и майские праздники, по словам экспертов, пройдут в спокойной геомагнитной обстановке.

Напомним, ранее мы писали о том, что психолог объяснил, как успокоиться после выборов.

А также рассказывали о том, как защитить свой организм во время мощных магнитных бурь.

Как побороть стресс: Супрун развеяла мифы о недуге Заложники эксперимента: Комаровский предупредил об опасности гаджетов
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины здоровье
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь