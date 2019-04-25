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Погода в Україні: синоптики попередили про дощі в деяких областях

STYLERЖиття    25.04.2019 - 06:55
Погода в Україні: синоптики попередили про дощі в деяких областях
Погода в Україні 25 квітня (коллаж: РБК-Україна)

Погода в Україні в Чистий четвер буде спекотною, але не всюди

Погода в Україні в четвер, 25 квітня, принесе потепління на значну територію країни. Проте синоптики попереджають, що подекуди мороситиме і місцями задуватиме доволі сильний вітер. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Чистий четвер подарує майже всім мешканцям теплу сонячну погоду від +20 до +24 градусів, проте в Львівській, Чернівецькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях очікується невеликий дощ. Однак на температуру повітря це не надто вплине - тут буде від +20 до +22 тепла.

Найсильніше повітря прогріється на Закарпатті - до +24 градусів.

Погода в Україні: синоптики попередили про дощі в деяких областях

Погода в Україні 25 квітня (фото: pixabay.com)

Також синоптики попереджають мешканців західних областей про доволі інтенсивний вітер - від 7 до 12 метрів за секунду, він буде поривчастим.

Не надто спекотно буде й мешканцям південного узбережжя, зокрема на Одещині температура повітря становитиме від +16 до +18 градусів.

В Києві сьогодні буде тепло й спокійно, вітер південний - 5-10 метрів за секунду, опади не передбачаються.

Погода в Україні: синоптики попередили про дощі в деяких областях

Погода в Україні 25 квітня (фото: facebook.com/ukrgmc.official)

Раніше синоптик Наталка Діденко дала не надто втішний прогноз для українців на Великдень. У деяких областях очікується погіршення погодних умов.

Нагадаємо, українців попередили про сильні магнітні бурі в кінці квітня. Фахівці рекомендують в ці дні не вплутуватися в конфлікти і відкласти всі важливі справи і вирішення питань.

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