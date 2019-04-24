Чистый четверг: что категорически запрещено делать в этот день

Чистый четверг перед Пасхой 2019 приходится на 25 апреля
Чистый четверг - время для очищения души и тела, а также важный день для хозяек. Все домашние хлопоты принято выполнять именно в этот праздник перед Пасхой. Но также стоит знать, что нельзя делать в Чистый четверг, главные приметы и традиции - в нашем материале.
Фото: Чистый четверг - день для очищения тела и души (pixabay.com)
Великий пост перед Христовым Воскресением символизирует духовное очищение и готовит верующих к самому главному празднику христиан. Особо значимым днем поста является Чистый четверг. Считается, что именно в этот день Сын Божий провел первое причастие на Тайной Вечере с апостолами.
По традиции, в Чистый четверг нужно:
Фото: В Чистый четверг нельзя разводить в доме беспорядок (pixabay.com)
Особые обряды и приметы праздника накануне Пасхи соблюдаются на протяжении веков. Так, до наших дней сохранилась традиция купания в Чистый четверг до восхода солнца, заготовка “четверговой соли”, денежный ритуал.
По поверью, “четверговая соль” - мощный оберег от бед и болезней. Раньше хозяйки готовили ее в печи. Поваренную соль смешивали с мякотью ржаного хлеба, высыпали в горшок и томили несколько часов на углях. Современный оберег можно приготовить гораздо проще - в духовом шкафу.
Фото: В Чистый четверг готовят особую соль (pixabay.com)
Запеченную соль принято ставить в центре праздничного стола, приправлять ею пасхальные яйца. Также щепотку “четверговой соли” можно развеять над землей для плодородия. Ее берут в дорогу, чтобы защититься от аварий. Соль в мешочке используют для прогреваний при болезнях.
Еще один популярный ритуал Великого четверга связан с привлечением достатка. Для этого необходимо трижды за день пересчитать все свои сбережения - на рассвете, в полдень и на закате. Делать это нужно в тайне даже от самых близких людей.
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