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Чистый четверг: что категорически запрещено делать в этот день

STYLERЖизнь    24.04.2019 - 17:21
Чистый четверг: что категорически запрещено делать в этот день
Фото: Чистый четверг (pixabay.com)

Чистый четверг перед Пасхой 2019 приходится на 25 апреля

Чистый четверг - время для очищения души и тела, а также важный день для хозяек. Все домашние хлопоты принято выполнять именно в этот праздник перед Пасхой. Но также стоит знать, что нельзя делать в Чистый четверг, главные приметы и традиции -  в нашем материале.

Что категорически запрещено в Чистый четверг

  • Чтобы не погрязнуть в ссорах, в Чистый четверг нельзя разводить в доме беспорядок. 
  • В этот день нельзя лениться убирать. Также не стоит жалеть, выбрасывая старые вещи.
  • Печь куличи и готовить другие праздничные блюда запрещается, пока на кухне не будет чисто.
  • В Чистый четверг нельзя одалживать деньги и выносить из дома ценные вещи.
  • Чистый четверг приходится на Страстную неделю Великого поста, поэтому в этот день нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты.
  • Не стоит копить обиды, ссориться, провоцировать конфликтные ситуации.

Чистый четверг - день для очищения тела и душиФото: Чистый четверг - день для очищения тела и души (pixabay.com)

Как провести Чистый четверг

Великий пост перед Христовым Воскресением символизирует духовное очищение и готовит верующих к самому главному празднику христиан. Особо значимым днем поста является Чистый четверг. Считается, что именно в этот день Сын Божий провел первое причастие на Тайной Вечере с апостолами.

По традиции, в Чистый четверг нужно:

  • умыться на рассвете и встретить новый день с молитвой;
  • сходить в церковь, исповедоваться и причаститься;
  • навести порядок в доме, избавиться от ненужных вещей;
  • приготовить угощения для пасхального стола.

В Чистый четверг нельзя разводить в доме беспорядокФото: В Чистый четверг нельзя разводить в доме беспорядок (pixabay.com)

Приметы Чистого четверга

Особые обряды и приметы праздника накануне Пасхи соблюдаются на протяжении веков. Так, до наших дней сохранилась традиция купания в Чистый четверг до восхода солнца, заготовка “четверговой соли”, денежный ритуал.

  • Чтобы быть весь год здоровым, рано утром в Чистый четверг нужно попариться в бане или принять ванну.
  • Издавна перед умыванием в Чистый четверг девушки опускали в воду серебряную монетку, чтобы сохранить красоту и молодость.
  • В Великий четверг нужно выбросить или отдать нуждающимся старые вещи, чтобы в доме было счастье и достаток.
  • Защититься от негативной энергии поможет церковная свеча. Для этого в Чистый четверг нужно принести со службы зажженную свечу и обойти все комнаты.

По поверью, “четверговая соль” - мощный оберег от бед и болезней. Раньше хозяйки готовили ее в печи. Поваренную соль смешивали с мякотью ржаного хлеба, высыпали в горшок и томили несколько часов на углях. Современный оберег можно приготовить гораздо проще - в духовом шкафу. 

В Чистый четверг готовят особую сольФото: В Чистый четверг готовят особую соль (pixabay.com)

Запеченную соль принято ставить в центре праздничного стола, приправлять ею пасхальные яйца. Также щепотку “четверговой соли” можно развеять над землей для плодородия. Ее берут в дорогу, чтобы защититься от аварий. Соль в мешочке используют для прогреваний при болезнях.

Еще один популярный ритуал Великого четверга связан с привлечением достатка. Для этого необходимо трижды за день пересчитать все свои сбережения - на рассвете, в полдень и на закате. Делать это нужно в тайне даже от самых близких людей.

Напомним, синоптики порадовали прогнозом погоды в Украине на Чистый четверг 2019.

Кстати, ранее мы рассказывали, что категорически нельзя освящать в церкви на Пасху.

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