ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Погода в Украине: синоптики дали неутешительный пргоноз

STYLERЖизнь    30.04.2019 - 07:38
Погода в Украине: синоптики дали неутешительный пргоноз
Погода в Украине 30 апреля - будет дождь и похолодание (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине во вторник будет плохой

Погода в Украине во вторник, 30 апреля, принесет дожди и похолодание на значительную территорию Украины. Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Осадки сегодня не предусматриваются только в Николаевской, Херсонской областях и на Крымском полуострове. К тому же здесь будет тепло - от +20 до +22 градусов.

На остальной территории пройдут дожди и будет довольно прохладно. К тому же задует довольно сильный ветер - от 7 до 12 метров в секунду.

Погода в Украине: синоптики дали неутешительный пргоноз

Погода в Украине 30 апреля - будет дождь и похолодание (фото: pixabay.com)

Холоднее всего сегодня будет на Киевщине, Сумщине и Харьковщине, где воздух прогреется лишь до +11... +14 градусов.

В столице во вторник будет холодно - от +11 до +13 градусов, будет моросить дождь, ветер северо-восточный от 7 до 12 метров за секунду.

Погода в Украине: синоптики дали неутешительный пргоноз

Погода в Украине 30 апреля - будет дождь и похолодание (фото: facebook.com/ukrgmc.official)

Напомним, на Пасху плохая погода удивила жителей Тернопольской области снегом с огромным градом, а в регионах дожди превратили улицы в бурные водные потоки.

К слову, синоптики Украинского гидрометцентра рассказали, когда в Украине наконец начнет улучшаться погода.

Также мы писали о том, что синоптики дали долгосрочный прогноз на май.

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий На Украину надвигается стихия: синоптики напугали прогнозом на праздники
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Погода
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь