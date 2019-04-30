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Погода в Україні: синоптики дали невтішний пргоноз

STYLERЖиття    30.04.2019 - 07:38
Погода в Україні: синоптики дали невтішний пргоноз
Погода в Україні 30 квітня - буде дощ і похолодання (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні у вівторок буде поганою

Погода в Україні у вівторок, 30 квітня, принесе дощі і похолодання на значну територію України. Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

Опади сьогодні не передбачаються лише в Миколаївській, Херсонській областях та на Кримському півострові. До того ж тут буде тепло - від +20 до +22 градусів.

На решті територій дощитиме і буде доволі прохолодно. До того ж задуватиме доволі сильний вітер - від 7 до 12 метрів за секунду.

Погода в Україні: синоптики дали невтішний пргоноз

Погода в Україні 30 квітня - буде дощ і похолодання (фото: pixabay.com)

Найхолодніше сьогодні буде на Київщині, Сумщині та Харківщині, де повітря прогріється лише до +11... +14 градусів.

В столиці у вівторок буде холодно - від +11 до +13 градусів, мороситиме дощ, вітер північно-східний від 7 до 12 метрів за секунду.

Погода в Україні: синоптики дали невтішний пргоноз

Погода в Україні 30 квітня - буде дощ і похолодання (фото: facebook.com/ukrgmc.official)

Нагадаємо, на Великдень негода здивувала жителів Тернопільської області снігом з величезним градом, а в регіонах дощі перетворили вулиці на бурхливі водні потоки.

До слова, синоптики Українського гідрометцентру розповіли, коли в Україні нарешті почне покращуватися погода.

Також ми писали про те, що синоптики дали довгостроковий прогноз на травень.

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