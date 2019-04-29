Дождливая весна: синоптики рассказали, где будет тепло и сухо

Погода в Украине 30 апреля (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине огорчает "весенним характером"

Погода в Украине во вторник, 30 апреля, вновь огорчит жителей страны, которые планировали праздничный выход на природу. Синоптики Украинского гидрометцентра дают неутешительный прогноз на последний день второго месяца весны.

Так, по словам синоптиков, холодно и мокро будет почти везде, кроме некоторых южных областей, где установится теплая сухая погода.

Ранее синоптик Наталка Диденко рассказала о том, что, несмотря на весенние погодные капризы, атмосферные процессы в Украине уже приобретают летний тип.

Завтра лишь в Одесской, Николаевской области и в Крыму не ожидаются дожди, а температура воздуха прогреется до +20... +22 градусов.

Тепло, но с дождями будет кое-где в центре и местами на Востоке - здесь ожидается от +17 до +20 тепла.

Погода в Украине 30 апреля (фото: РБК-Украина)

На Западе будет от +13 до +17, немного теплее на Закарпатье, везде дождливо.

В северных областях от +12 до +15 тепла, небольшой дождь.

К тому же по всей стране задует довольно сильный северо-восточный, а на побережье морей - южный ветер - от 7 до 12 метров в секунду.

В столице во вторник, 30 апреля, будет холоднее всего - от +11 до +13 градусов, сильный ветер, будет капать дождь.

Погода в Украине 30 апреля (фото: meteo.gov.ua/ua)

Напомним, на Пасху плохая погода удивила жителей Тернопольской области снегом с огромным градом, а в регионах дожди превратили улицы в бурные водные потоки.

К слову, синоптики Украинского гидрометцентра рассказали, когда в Украине наконец начнет улучшаться погода.