Синоптики рассказали о погоде в мае: что ждать украинцам

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Погода в мае принесет традиционные грозы, но без "капризов" не обойдется

Погода в Украине в мае будет переменчивой, но большую часть месяца прогнозируется высокая температура воздуха и отсутствие осадков. При этом уже во второй половине мая синоптики ожидают ухудшение погодных условий. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе на последний весенний месяц, передает Meteoprog.

Если конец апреля готовит украинцам погодный "сумбур" - дожди и грозы в перемешку с солнечным безоблачным небом, то начало мая ожидается теплым и ясным.

Синоптики говорят о максимальной температуре воздуха в Украине в первую неделю месяца - до +25 градусов.

Также эксперты отмечают, что после солнечных дней ненадолго придут дожди с грозами (что является характерными для последнего месяца весны).

Иллюстративное фото (pixabay.com-SturmjaegerTobi)

В среднем столбики термометров в дневное время будут показывать выше +20 градусов, а в ночное время ожидается около +10 градусов.

Со второй половины мая погода будет портиться - осадки усилятся, а воздух станет прохладнее. Синоптики добавили, что такие капризы погоды будут длиться до июня.

Иллюстративное фото: facebook.com/tovarysh.petrovich

Как сообщалось ранее, известный синоптик Наталка Диденко дала прогноз на Пасхальные выходные и предупредила о похолодании.

Также мы писали о том, что в мае в этом году украинцы будут иметь 9 выходных дней, в число которых входят два праздничных - День труда (1 мая) и День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая). При этом в субботу 11 числа придется отрабатывать вместо 30 апреля.