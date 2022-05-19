Погода в Украине готовит неприятный сюрприз: когда страну зальет дождями и похолодает

Погода в Украине в ближайшие дни преподнесет неприятный сюрприз. После почти уже летнего тепла на страну обрушится новая волна похолодания, сильные грозы и дожди и штормовой ветер.

Погода в Украине 19 мая

По прогнозу синоптиков, в четверг ожидается сухая и солнечная погода в большинстве областей. Дожди пройдут только в Донецкой и Луганской областях, зацепит также Запорожье и Херсон. В большинстве областей прогнозируется сильный ветер со штормовыми порывами.

Ночью на западе, в центре и на севере ожидается от +4 до +7 градусов, на востоке и юге от +7 до +11 градусов.

Днем теплее всего будет на западе – до +21 градуса, в центре, на юге и севере от +16 до +18 градусов. На востоке от +13 до +17 градусов.

В Киеве без осадков, но ожидается сильный ветер. Ночью +6 +8 градусов, днем от +18 до +20 градусов.

Карта погоды в Украине на четверг, 19 мая

Погода в Украине 20 мая

В пятницу в стране потеплеет, небольшой дождь возможен в Житомире, Полтаве, Харькове, в Киеве и на севере страны. В остальных областях будет сухо и солнечно.

Ночная температура поднимется до +8 +10 градусов, на юге до +13 градусов. Днем в Украине прогреется до +22 +24 градусов, на западе местами до +27 градусов. Прохладнее будет только на востоке, от +17 до +20 градусов.

В Киеве 20 мая пройдет небольшой дождь, ожидается сильный ветер. Ночью +8 +10 градусов, днем от +19 до +21 градуса.

Карта погоды в Украине на пятницу, 20 мая

Погода в Украине 21 мая

В субботу погода в Украине кардинально поменяется, грозы накроют все регионы страны. Ночью ожидается от +9 до +14 градусов. Днем температура снова начнет падать, ожидается от +20 до +23 градусов, местами прогреется до +23 +27 градусов.

В Киеве пройдет гроза, возможен сильный ветер. Ночью +11 +13 градусов, днем от +19 до +21 градуса.

Карта погоды в Украине на субботу, 21 мая

Погода в Украине 22 мая

В воскресенье сухо и солнечно будет только на юге страны, в остальных областях синоптики прогнозируют грозы.

Ночная температура составит от +6 до +10 градусов. Днем похолодает во всех областях, синоптики прогнозируют от +14 до +17 градусов, теплее будет только на юге, от +20 до +24 градусов.

В Киеве 22 мая ожидается грозы и сильный ветер. Ночью +9 +11 градусов, днем от +13 до +15 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 22 мая