Погибшие в октябре герои: истории и фото украинских защитников

На Донбассе на передовой в октябре 2019 погибли девять украинских военных. Самому младшему из бойцов было 22, а самому старшему - 41 год. Согласно данным штаба ООС, на фронте количество раненых в результате боевых действий составило 27 воинов. Официальные цифры командования про вражеские обстрелы - 658.

Среди павших героев в октябре восемь мужчин и одна женщина, среди которых один сержант, один прапорщик, семь солдат и матросов. Почти все потери - 8 - в Донецкой области.

Старший солдат 2-го мехбатальона 14 ОМБР Юрий Тишик родился 27 июля 1991 года в селе Мызово Старовиживского района.

Пошел в армию в 2015 году - был мобилизован в 93-ю ОМБР, и в 2016 году подписал контракт с ВСУ. В 2019 году перешел в 14-ю отдельную мехбригаду.

Погибший военный Юрий Тишик (фото: facebook.com)

Погиб 3 октября вечером на передовой во время боевого дежурства на блокпосту в Луганской области. Его жизнь оборвала пуля вражеского снайпера.

Воина похоронили его в родном селе. У него остались жена и маленький сын, мать и сестра.

33-летний старший солдат, механик-водитель взвода разведки разведроты 1-й отдельной танковой Северской бригады Олег Ременный погиб на фронте 4 октября в Марьинском районе Донецкой области. В тот день оккупанты вели обстрелы из РПГ и стрелкового оружия.

Погибший военный Олег Ременной (фото: facebook.com)

Олег родился 10 декабря 1985 года в Шполе под Черкассами. Пошел в армию в мае 2017 года на контрактную службы. Практически сразу он попал в зону боевых действий на Донбассе.

Похоронили Олега на Шполянском городском кладбище. У него остались мать, брат и дочка.

41-летний старший солдат 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода Иван Дейкун погиб 6 октября от вражеских пуль, выпущенных из крупнокалиберного пулемета в Красногоровке Донецкой области. Герой погиб на месте от болевого шока и значительной кровопотери.

Побратимы успели вынести его с позиции и занести в реанимобиль, но вследствие сильного кровоизлияния в легкие боец ​​умер за считанные минуты.

Погибший военный Иван Дейкун (фото: facebook.com)

Дейкун родился 23 июля 1978 года в селе Ильинецкое под Винницей, но жил в Новоукраинке Кировоградской области. Работал на аграрных предприятиях. В апреле 2018 года подписал контракт с ВСУ, службу проходил в 179-м объединенном учебно-территориальном центре войск связи, затем - в Новоукраинском РВК. После этого более года выполнял задачи в зоне боевых действий на Донбассе.

Служил в должности замкомандира боевой машины - наводчика-оператора 1-го мехбатальона.

Похоронили героя на Аллее героев городского кладбища Новоукраинки. У него остались мать, жена и сын-подросток.

Старший матрос 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Юрий Волк погиб 10 октября от пули снайпера боевиков - герой получил смертельное ранение.

Юрий родился 10 сентября 1997 года в селе Себино Новоодесского района Николаевской области. В октябре 2016 года был призван на срочную службу в армию. Через некоторое время перехел на контракт.

Погибший военный Юрий Волк (фото: novynarnia.com)

В 2018 году морпех был ранен, и после лечения снова отправился на передовую.

Прапорщик, командир инженерно саперного взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты Вячеслав Кубрак был тяжело ранен в зоне проведения ООС 8 октября в результате получения минно-взрывного ранения, и 11 октября скончался в Днепровской областной клинической больнице им. Мечникова.

Кубрак родился 11 апреля 1986 года в селе Миролюбовка Нововоронцовского района под Херсоном.

Погибший военный Вячеслав Кубрак (фото: novynarnia.com)

Воин ранее участвовал в миротворческой миссии в Косово, выходил из Крыма во время оккупации Россией полуострова, в сентябре 2014 года уже воевал под Мариуполем.

Похоронили морпеха в родном селе. У него осталась жена.

36-летний солдат 92-й отдельной мехбригады ВСУ имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Громович погиб 15 октября под Авдеевкой от пули вражеского снайпера.

Воин был стрелком - помощником гранатометчика.

Погибший военный Юрий Громович (фото: facebook.com)

Юрий родился 18 июля 1983 года в Харькове, работал на заводах. Проходил военную службу с 2014 года, был на фронте. Весной 2019 года снова вернулся на передовую, уже как контрактник.

Солдата похоронили в Харькове на Аллее славы Безлюдовского кладбища. У него остались родители, жена и 6-летний сын.

36-летняя солдат элитного подразделения 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ Ярослава Никоненко погибла 15 октября под Марьинка Донецкой области. Жизнь героини оборвала пуля снайпера оккупантов.

Погибшая военная Ярослава Никоненко (фото: facebook.com)

Ярослава родилась 25 августа 1983 года в Миргороде Полтавской области. Получила два высших образования - экономическое и юридическое, работала в Киеве. Отец украинской женщины-воина Сергей Никоненко служил в "Айдаре" и погиб на войне 18 января 2015-го в Луганской области.

С начала российско-украинской войны Ярослава занималась волонтерством, а впоследствии пошла служить в ВСУ. После обучения в "Десне" стала воевать в составе ДУК "Правый сектор". Окончила две снайперские школы. Подписала контракт с ВСУ в 2018 году.

Никоненко была прикомандирована к 28-й мехбригаде имени Рыцарей Зимнего похода.

Героиню похоронили на кладбище в Миргороде на Аллее Героев рядом с отцом. У нее остались мама, сестра и 13-летняя дочь София.

26-летний военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Степан Криль погиб 16 октября на передовой в Донецкой области - воин получил фатальные ранения вблизи села Водяное в Приазовье вследствие вражеского обстрела.

Морпех родился 14 декабря 1992 года в селе Байдовка Старобельского района Луганской области, он был сиротой. Волонтеры оказывали парню помощь и называли сыночком.

Погибший военный Степан Криль (фото: facebook.com)

Пошел защищать Украину от оккупантов в 2015 году. Имел звание в ВМСУ - старший матрос.

Похоронили Криля на Аллее Героев военного кладбища в селе Чмыровка возле Старобельска. У него остались сын и тетя.

35-летний сержант 28-й отдельной мехбригады имени Рыцарей Зимнего похода ВСУ Виталий Носкевич погиб 22 октября от пулевого ранения, которе он получил во время обстрела боевиками украинских позиций в Красногоровке Донецкой области.

Погибший военный Виталий Носкевич (фото: facebook.com)

Виталий родился 10 августа 1984 года в Коломые на Ивано-Франковщине.

В 2017 году пошел в армию и подписал контракт с ВСУ.

Воина похоронили на Аллее Славы городского кладбища Коломыи. У него остались отец и брат.