В больнице Днепра умер раненый на Донбассе военный

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Военный получил ранение 8 октября в результате минометных обстрелов боевиков

В Днепровской областной клинической больнице им. Мечникова погиб раненый на Донбассе украинский военный. Об этом сообщила в Facebook "36-я отдельная бригада морской пехоты".

Сообщается, что военный был тяжело ранен в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) 8 октября.

"В результате получения минно-взрывного ранения 8 октября, во время выполнения боевой задачи в ООС, сегодня в Днепровской областной клинической больницы им. Мечникова умер прапорщик Кубрак Вячеслав Анатольевич - командир инженерно саперного взвода", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 октября боевики обстреливали позиции ООС 17 раз. Использовались при этом минометы, запрещенные минскими соглашениями, а также гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

За прошлые сутки, 10 октября, на Донбассе боевики нарушили режим прекращения огня 27 раз. В результате обстрелов погиб один украинский военный.

Также сообщалось, что 15 октября Трехсторонняя контактная группа в Минске определит возможности для разведения сил конфликта в Донбассе. Вопрос разведения сил будет вынесен на обсуждение из-за того, что стороны не смогли самостоятельно договориться о процессе.