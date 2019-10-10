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Был отзывчивый: на Донбассе погиб украинский морпех

STYLERЖизнь    10.10.2019 - 21:21
Был отзывчивый: на Донбассе погиб украинский морпех
Военный ВСУ погиб на Донбассе (фото: коллаж РБК-Украина)

Война на Донбассе продолжает забирать жизни украинских защитников

Сегодня, 10 октября, на Донбассе в зоне проведения ООС погиб старший матрос Юрий Волк. Он защищал суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом сообщает 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского на своей странице в Facebook.

По словам сослуживцев, Юрий был смелым и искренним патриотом Украины. Он навсегда останется в памяти всех тех, кто его знал.

Весь личный состав отдельной бригады морской пехоты выразил свое соболезнование родным и близким погибшего.

Был отзывчивый: на Донбассе погиб украинский морпех

Боевые действия на Донбассе (фото: mil.gov.ua)

Пользователи сети также выразили свое сочувствие.

  • Вечная память…
  • Светлая вечная память герою. Низкий поклон нашему воину Украины!!! Аминь!
  • Вечная память герою Украины, который ценой собственной жизни оберегал суверенитет нашего государства! Это был отзывчивый парень, который любил свою семью, свою Родину. Мой сосед, который, к сожалению, отошел в вечность таким молодым. Спи спокойно, Юрчик, пусть земля тебе будет пухом!
  • Царство небесное и вечная память, брат.

Был отзывчивый: на Донбассе погиб украинский морпех

Скриншот с Facebook

Напомним, что на Донбассе погиб воин бригады Рыцарей зимнего похода Иван Дейкун. Его жизнь забрали вражеские пули, которые были выпущены из крупнокалиберного пулемета в Красногоровке Донецкой области.

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