В поезде УЗ разразился скандал: продавали одинаковые билеты

Укрзализныця снова очутилась в центре скандала. На этот раз с поездом Рахов - Одесса, билетов на который продали больше, чем мест в плацкартном вагоне. Таким образом люди купили билеты на одно и то же место, то есть одинаковые
Об этом пишет Украинская служба информации.
Инцидент произошел 19 декабря, на поезде № 026, маршрутом Рахов - Одесса. Дело в том, что в 5-м вагоне на 46, 47, 48, 49 и 50-е места продали по два одинаковых билета.
Пассажиры в негодовании подали жалобу в Укрзализныцю.
Проводник выдвинул версию, что сбой связан с отмененным накануне поездом. Он пообещал связаться с начальником состава и рассадить пассажиров. Среди некоторых пассажиров, которые купили одинаковые билеты, есть и дети.
В "Укрзализныце" до этого сообщили, что к праздникам они не только назначили дополнительные поезда, но и увеличили периодичность, а также добавили больше вагонов и продлили маршруты отдельных рейсов для ряда самых популярных направлений.
Ранее мы сообщали, что УЗ назначила еще шесть дополнительных поездов на новогодние праздники.
Также мы писали, что "Укрзализныця" запустит Буковельский экспресс.