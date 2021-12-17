УЗ назначила еще шесть дополнительных поездов на новогодние праздники

"Укрзализныця" назначила шесть дополнительных поездов, которые будут курсировать на новогодние праздники. Это связано с повышенным спросом пасажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ .

В частности, дополнительные поезда будут курсировать из Киева в Херсон, Одессу, Ужгород, Харьков, Львов и обратно.

Список дополнительных поездов:

№266/265 Киев - Херсон, отправление из Киева и Херсона 31 декабря;

№222/221 Херсон - Киев, отправление из Киева и Херсона 31 декабря;

№123/124 Киев - Одесса, отправление из Киева 31 декабря, из Одессы – 1 января.

№239/240 Киев - Ужгород, отправление из Киева с 24 декабря по 8 января через день в 19:25 и прибытие в Ужгород в 12:09. В обратном направлении из Ужгорода поезд будет отправляться в 22:26 и прибывать в Киев в 14:45.

№170/253 Киев - Харьков, отправление из Киева 31 декабря в 13:50 и прибытие в Харьков в 22:20. В обратном направлении поезд будет отправляться 31 декабря в 23:29, в Киев будет прибывать в 8:28.

№173/192 Киев - Львов, отправление из Киева 31 декабря в 6:57, во Львов прибывает в 16:58. Со Львова отправление 31 декабря в 23:19 и прибытие в Киев в 6:26.

В "Укрзализныце" также уточнили, что к праздникам они не только назначили дополнительные поезда, но и увеличили периодичность, а также добавили больше вагонов и продлили маршруты отдельных рейсов для ряда самых популярных направлений.