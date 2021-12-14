"Укрзализныця" запустит Буковельский экспресс: названы сроки
Фото: "Укрзализныця" до конца года запустит Буковельский экспресс (УЗ)
"Укрзализныця" до конца года запустит Буковельский экспресс. Экспресс будет курсировать по маршруту Львов - Татаров-Буковель - Ворохта.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу "Укрзализныци".
На маршруте будет использоваться современный дизель-поезд отечественного производства, который компания получит от производителя в декабре, отметили в пресс-службе железной дороги.
Этот поезд производства Крюковского вагоностроительного завода ДПКр-3 имеет максимальную скорость 140 км/ч.