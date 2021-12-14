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"Укрзализныця" запустит Буковельский экспресс: названы сроки

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Киев, Вторник 14 декабря 2021 15:17
"Укрзализныця" запустит Буковельский экспресс: названы сроки Фото: "Укрзализныця" до конца года запустит Буковельский экспресс (УЗ)
Автор: Анастасия Рокитна

"Укрзализныця" до конца года запустит Буковельский экспресс. Экспресс будет курсировать по маршруту Львов - Татаров-Буковель - Ворохта.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу "Укрзализныци".

На маршруте будет использоваться современный дизель-поезд отечественного производства, который компания получит от производителя в декабре, отметили в пресс-службе железной дороги.

Этот поезд производства Крюковского вагоностроительного завода ДПКр-3 имеет максимальную скорость 140 км/ч.

Напомним, "Укрзализныця" не предусматривает никаких повышений тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки в 2022 году.

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Укрзализныця
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