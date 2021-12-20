RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У поїзді УЗ вибухнув скандал: продавали однакові квитки

Автор: Людмила Жукова

Укрзалізниця знову опинилася в центрі скандалу. Цього разу з поїздом Рахів - Одеса, квитків на який продали більше, ніж місць у плацкартному вагоні. Таким чином люди купили квитки на одне і те ж місце, тобто однакові

Про це пише Українська служба інформації.

Що сталося

Інцидент стався 19 грудня, на поїзді № 026, маршрутом Рахів - Одеса. Справа в тому, що в 5-му вагоні на 46, 47, 48, 49 і 50-е місця продали по два однакових квитка.

Пасажири в обуренні подали скаргу в Укрзалізницю.

Провідник висунув версію, що збій пов'язаний зі скасованим напередодні поїздом. Він пообіцяв зв'язатися з начальником складу і розсадити пасажирів. Серед деяких пасажирів, які купили однакові квитки, є і діти.

В "Укрзалізниці" до цього повідомили, що до свят вони не тільки призначили додаткові поїзди, а й збільшили періодичність, а також додали більше вагонів і продовжили маршрути окремих рейсів для ряду найпопулярніших напрямків.

Раніше ми повідомляли, що УЗ призначила ще шість додаткових поїздів на новорічні свята.

Також ми писали, що "Укрзалізниця" запустить Буковельський Експрес.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця