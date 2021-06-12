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В поезде при странных обстоятельствах умер пассажир: что говорят в Укрзализныце

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Киевская область, Суббота 12 июня 2021 16:18
В поезде при странных обстоятельствах умер пассажир: что говорят в Укрзализныце Фото: Укрзализныця попала в скандал после смерти пассажира (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В поезде Укрзализныци произошла трагедия. Пассажир рейса № 358 Рахов - Киев скончался через несколько часов после падения с верхней полки, и медики "скорой", прибывшие на станцию после вызова, только констатировали смерть.

Об этом 12 июня передали в пресс-службе Укрзализныци.

При этом отмечается, что следов телесных повреждений на теле мужчины не обнаружили.

Детали трагического случая выясняют правоохранители и железнодорожники.

Согласно предварительной информации, пассажир упал с полки около трех часов ночи. После этого мужчина сказал жене, что у него нормальное самочувствие.

Уже под утро ему стало хуже. Поездная бригада вызвала экстренную медпомощь на ближайшую станцию Фастов. Когда поезд туда приехал, пассажир был уже мертв.

"Следует отметить, что полка, с которой упал пассажир, была обустроена ремнями безопасности, которыми он, к сожалению, не воспользовался", - рассказали в компании.

В УЗ призвали пассажиров "неуклонно соблюдать" правила безопасности и поведения на объектах железнодорожного транспорта.

"Также просим пассажиров во время путешествия на верхних полках использовать ремни безопасности и ограничительные перила", - добавили в пресс-службе Укрзализныци.

Напомним, что в прошлом году Укрзализныця попала в скандал после травмирования пассажирки в поезде, на которую упала полка с мужчиной. В результате происшествия 60-летняя пострадавшая получила перелом грудного отдела позвоночника, протрузию и различные гематомы. Женщине потребовалась дорогостоящая операция.

Позже в Укрзализныце высказались о ситуации и заявили, что это не полка сама упала, а мужчина ее плохо закрепил, что и привело к инциденту.

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