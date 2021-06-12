ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У поїзді за дивних обставин помер пасажир: що кажуть в Укрзалізниці

Новость на русском →
Київська область, Субота 12 червня 2021 16:18
У поїзді за дивних обставин помер пасажир: що кажуть в Укрзалізниці Фото: Укрзалізниця потрапила в скандал після смерті пасажира (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У поїзді Укрзалізниці сталася трагедія. Пасажир рейсу № 358 Рахів - Київ помер через кілька годин після падіння з верхньої полиці, і медики "швидкої", які прибули на станцію після виклику, тільки констатували смерть.

Про це 12 червня передали в прес-службі Укрзалізниці.

При цьому наголошується, що слідів тілесних ушкоджень на тілі чоловіка не виявили.

Деталі трагічного випадку з'ясовують правоохоронці та залізничники.

Згідно з попередньою інформацією, пасажир впав з полиці близько третьої години ночі. Після цього чоловік сказав дружині, що у нього нормальне самопочуття.

Вже під ранок йому стало гірше. Поїзна бригада викликала екстрену медичну допомогу на найближчу станцію Фастів. Коли поїзд туди приїхав, пасажир був уже мертвий.

"Слід зазначити, що полиця, з якої впав пасажир, була облаштована ременями безпеки, якими він, на жаль, не скористався", - розповіли в компанії.

В УЗ закликали пасажирів "неухильно дотримуватися" правил безпеки та поведінки на об'єктах залізничного транспорту.

"Також просимо пасажирів під час подорожі на верхніх полицях використовувати ремені безпеки та обмежувальні перила", - додали в прес-службі Укрзалізниці.

Нагадаємо, що минулого року Укрзалізниця потрапила в скандал після травмування пасажирки у поїзді, на яку впала полку з чоловіком. В результаті події 60-річна постраждала отримала перелом грудного відділу хребта, протрузію і різні гематоми. Жінці потрібна була дорога операція.

Пізніше в Укрзалізниці висловилися про ситуацію і заявили, що це не полиця сама впала, а чоловік її погано закріпив, що і призвело до інциденту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Події Укрзалізниця поезд полиция загибель пассажиры
LITE
Свято 12 червня: який сьогодні день, що категорично не можна робити і хто іменинник
Свято 12 червня: який сьогодні день, що категорично не можна робити і хто іменинник