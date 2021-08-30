Поезда между Польшей и Украиной могут восстановить: названа дата

В расписании сообщений компании Polskie Linie Kolejowe на осень появились два поезда из Перемышля в Киев, один из Перемышля в Одессу и один из Вроцлава во Львов (беспересадочный вагон).

Согласно расписанию, курсировать поезда начнут с 15 сентября. Правда, официальной информации о возобновлении сообщения между Польшей и Украиной ни от Polskie Linie Kolejowe, ни от Укрзализныци пока нет.

Недоступна также возможность бронирования билетов на рейсы, которые появились в расписании.

Отметим, что до 31 августа в Польше действует правительственный запрет на пассажирские железнодорожные перевозки с Украиной. В то же время нового распоряжения, которое бы продолжало действие этого запрета, на данный момент нет.

Скриншоты с portalpasazera.pl