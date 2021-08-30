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Поїзди між Польщею та Україною можуть відновити: названо дату

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Понеділок 30 серпня 2021 23:05
Поїзди між Польщею та Україною можуть відновити: названо дату Фото: поїзди між Польщею та Україною можуть відновити (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У розкладі повідомлень компанії Polskie Linie Kolejowe на осінь з'явилися два поїзди з Перемишля до Києва, один з Перемишля до Одеси і один з Вроцлава до Львова (безпересадочний вагон).

Про це повідомляє Yavp.pl.

Згідно з розкладом, курсувати поїзди почнуть з 15 вересня. Правда, офіційної інформації про відновлення сполучення між Польщею і Україною ні від Polskie Linie Kolejowe, ні від Укрзалізниці поки немає.

Недоступна також можливість бронювання квитків на рейси, які з'явилися в розкладі.

Зазначимо, що до 31 серпня в Польщі діє урядова заборона на пасажирські залізничні перевезення з Україною. У той же час нового розпорядження, яке б продовжувало дію цієї заборони, на даний момент немає.

Поїзди між Польщею та Україною можуть відновити: названо датуПоїзди між Польщею та Україною можуть відновити: названо датуПоїзди між Польщею та Україною можуть відновити: названо дату

Скріншоти з portalpasazera.pl

Нагадаємо Укрзалізниця потрапила в черговий скандал. Один з пасажирів поїзда Чернівці-Чернігів поскаржився на те, що він додатково заплатив 150 гривень, щоб їхати у вагоні з кондиціонером, але він виявився неробочим.

Ми також писали про те, що Укрзалізниця представила нові плацкартні вагони після капітального ремонту. Їх продемонстрували на виставці рухомого складу, яка пройшла в Києві.

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Укрзалізниця
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