ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Укрзализныця попала в новый скандал: "содрали" деньги за несуществующую услугу

Новина українською →
Черновцы, Суббота 28 августа 2021 14:13
Укрзализныця попала в новый скандал: "содрали" деньги за несуществующую услугу Фото: Укрзализныця попала в новый скандал (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Styler

Укрзализныця попала в очередной скандал. Дело в том, что пассажир поезда заплатил дополнительные 150 гривен за вагон с кондиционером, а в итоге он оказался нерабочим.

Об этом рассказал пассажир Сергей Дятленко на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел 20 августа в поезде Черновцы-Чернигов. У Сергея был 11 вагон и 5 место. Состав отправлялся в 20:46. Когда они уже ехали час в поезде, то в вагоне не включали кондиционер.

После этого пассажир поинтересовался, в чем причина, на что проводник ответил, что это из-за небольшой скорости поезда.

"Но я заплатил 150 грн дополнительно за проезд в вагоне с кондиционером. Ночью температура снизится сама и проезд станет более комфортным. Тогда за какие услуги вагона с кондиционером повышают стоимость проезда, если технически ее обеспечить невозможно", - пожаловался Сергей.

В Укрзализныце отреагировали на его пост и в комментарии пояснили ситуацию. По словам компании, услуга кондиционирования не включается в стоимость проездного документа и не является дополнительной услугой. Работа кондиционера предусмотрена от генератора, который работает во время движения поезда со скоростью от 40 км/ч.

"Во время стоянки поезда и во время движения поезда с меньшей скоростью функционирует только вентиляция, работа кондиционера во время стоянки технически не предусмотрена", - заявили в Укрзализныце.

Напомним, Укрзализныця показала обновленный подвижной состав.

Ранее появились фото "капсульных плацкартов" от Укрзализныци.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця
LITE
Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день, главные приметы
Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день, главные приметы