Подружжя кинуло роботу та продало будинок, щоб подорожувати світом із трьома дітьми

Два роки тому життя Кріса, Таміри та їхніх трьох доньок було дуже сумним. Вони жили від зарплати до зарплати, багато працювали й майже не проводили час разом. Стосунки були натягнуті, робота не радувала.

Кріс - особистий тренер, Таміра - інструкторка з плавання, але їм не вистачало на нормальне життя в Британії. Вони відмовилися від багатьох речей, мали одну машину на всіх, але рахунки постійно зростали.

"Ми збиралися за столом родиною раз на місяць, тому що у нас не було часу. Просто працювали постійно, щоб звести кінці з кінцями", - каже Таміра.

Під час пандемії коронавірусу вони з чоловіком почали думати про подорож світом. І розуміли, що для цього потрібні будуть великі зміни, а ще - продаж будинку.

У 2022 році вони виставили дім на продаж, але цей процес затягнувся на цілий рік. В якийсь момент вони навіть ледь не передумали. В останні дні у своєму будинку вони спали на підлозі, бо продали всі меблі. Коли у травні 2023 року угода була погоджена, то вся родина одразу поїхала в аеропорт.

"У нас не було грошей, щоб забронювати авіаквитки, поки ми не отримали готівку від продажу дому, тому ми поїхали в готель поблизу Хітроу і забронювали рейси в Куала-Лумпур (Малайзія). Це був величезний ризик. Ми думали, що це може не спрацювати. І що ми можемо захотіти повернутися додому. Але ми ніколи не озиралися назад", - розповів Кріс. Гатчинсони вже два роки подорожують світом (фото: instagram.com/thehutchinsonfamily)

Кріс навчився знімати відео, щоб робити це у подорожі та викладати у соцмережах. І завдяки історії родини вони швидко стали популярними й це навіть почало приносити дохід.

"Ми знімали відео про сімейне життя, але в нас було мало підписників. Десь 7000 на YouTube, а зараз вже 100 000. Так само і з TikTok - було 12 000, стало 250 000", - додав Кріс.

Після Малайзії, Гатчинсони вирушили до Таїланду, звідки - до В'єтнаму, потім на Філіппіни, у Китай, до Тайваню, в Південну Корею, Японію, Сінгапур, Індонезію та Катар. А ще - в Італії та Іспанії.

Звісно, не все у подорожах йде добре. У Таїланді Таміра захворіла на лихоманку денге, у В'єтнамі банкомат з'їв їхню кредитну картку, а на Філіппінах вся родина захворіла.

"Ще один складний момент був, коли ми заблукали в Китаї. Рано вранці ми гуляли з усіма своїми речами, але карти в телефонах не працювали. Але врешті-решт ми знайшли наш готель і тепер можемо з цього сміятися", - згадує Таміра. За два роки Гатчинсони побували у багатьох країнах (фото: instagram.com thehutchinsonfamily)

Зараз родина знаходиться на острові Пенанг в Малайзії - там вони затрималися на декілька місяців. 10-річна Олівія, 8-річна Скарлетт та 4-річна Белла кажуть, що їм там дуже подобається. Дівчатка здобувають освіту на домашньому навчанні, а ще завдяки подорожам взнають різні культури, валюти та мови, вчаться пересуватися.

Кріс каже, що всі троє підтримали ідею батьків, і якби вони колись передумали й захотіли б повернутися додому, то вони б їх послухали.

"Вони стали набагато впевненішими у собі, знаходять друзів, куди б не пішли. Є багато сімей цифрових кочівників, які подорожують, які працюють віддалено", - додав він. Родина покинула все заради подорожей з дітьми (фото: instagram.com/thehutchinsonfamily)

Наступні п'ять років у Гатчинсонів вже розплановані - вони збираються до Дубая, Австралії, Індії, Шрі-Ланки та Камбоджі. В планах також є візит у Британію, але ненадовго. Повертатися додому зовсім не хочуть, бо зараз якість їхнього життя значно краща.