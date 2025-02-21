Супруги бросили работу и продали дом, чтобы путешествовать по миру с тремя детьми

Два года назад жизнь Криса, Тамиры и их трех дочерей была очень грустной. Они жили от зарплаты до зарплаты, много работали и почти не проводили время вместе. Отношения были натянутые, работа не радовала.

Крис - личный тренер, Тамира - инструктор по плаванию, но им не хватало на нормальную жизнь в Британии. Они отказались от многих вещей, имели одну машину на всех, но счета постоянно росли.

"Мы собирались за столом семьей раз в месяц, потому что у нас не было времени. Просто работали постоянно, чтобы свести концы с концами", - говорит Тамира.

Во время пандемии коронавируса они с мужем начали думать о путешествии по миру. И понимали, что для этого нужны будут большие изменения, а еще - продажа дома.

В 2022 году они выставили дом на продажу, но этот процесс затянулся на целый год. В какой-то момент они даже едва не передумали. В последние дни в своем доме они спали на полу, потому что продали всю мебель. Когда в мае 2023 года соглашение было согласовано, то вся семья сразу поехала в аэропорт.

"У нас не было денег, чтобы забронировать авиабилеты, пока мы не получили наличные от продажи дома, поэтому мы поехали в отель вблизи Хитроу и забронировали рейсы в Куала-Лумпур (Малайзия). Это был огромный риск. Мы думали, что это может не сработать. И что мы можем захотеть вернуться домой. Но мы никогда не оглядывались назад", - рассказал Крис. Гатчинсоны уже два года путешествуют по миру (фото: instagram.com/thehutchinsonfamily)

Крис научился снимать видео, чтобы делать это в путешествии и выкладывать в соцсетях. И благодаря истории семьи они быстро стали популярными и это даже начало приносить доход.

"Мы снимали видео о семейной жизни, но у нас было мало подписчиков. Где-то 7000 на YouTube, а сейчас уже 100 000. Так же и с TikTok - было 12 000, стало 250 000", - добавил Крис.

После Малайзии, Гатчинсоны отправились в Таиланд, откуда - во Вьетнам, затем на Филиппины, в Китай, в Тайвань, в Южную Корею, Японию, Сингапур, Индонезию и Катар. А еще - в Италии и Испании.

Конечно, не все в путешествиях идет хорошо. В Таиланде Тамира заболела лихорадкой денге, во Вьетнаме банкомат съел их кредитную карточку, а на Филиппинах вся семья заболела.

"Еще один сложный момент был, когда мы заблудились в Китае. Рано утром мы гуляли со всеми своими вещами, но карты в телефонах не работали. Но в конце концов мы нашли наш отель и теперь можем с этого смеяться", - вспоминает Тамира. За два года Гатчинсоны побывали во многих странах (фото: instagram.com thehutchinsonfamily)

Сейчас семья находится на острове Пенанг в Малайзии - там они задержались на несколько месяцев. 10-летняя Оливия, 8-летняя Скарлетт и 4-летняя Белла говорят, что им там очень нравится. Девочки получают образование на домашнем обучении, а еще благодаря путешествиям узнают разные культуры, валюты и языки, учатся передвигаться.

Крис говорит, что все трое поддержали идею родителей, и если бы они когда-то передумали и захотели бы вернуться домой, то они бы их послушали.

"Они стали намного увереннее в себе, находят друзей, куда бы ни пошли. Есть много семей цифровых кочевников, которые путешествуют, которые работают удаленно", - добавил он. Семья бросила все ради путешествий с детьми (фото: instagram.com/thehutchinsonfamily)

Следующие пять лет у Гатчинсонов уже распланированы - они собираются в Дубай, Австралию, Индию, Шри-Ланку и Камбоджу. В планах также есть визит в Британию, но ненадолго. Возвращаться домой совсем не хотят, потому что сейчас качество их жизни значительно лучше.