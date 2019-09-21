Подруга Заворотнюк рассказала, в каком состоянии находится актриса

Анастасия Заворотнюк больна раком мозга, из-за чего недавно ей пришлось перенести две операции. Подруга актрисы Юлия Завгороднева рассказала последние новости о ее самочувствии, а также призналась, что давно знала об онкологии, но не могла рассказать. Слова Завгородневой передают российские СМИ.

Как сообщается, близкие друзья Заворотнюк знали о состоянии здоровья актрисы. Однако она никогда не вдавалась в подробности. По словам Завгородневой, актриса никогда не поясняла, какого именно вида у нее рак.

"Мы знали об онкологии давно. Только не думали, что рак мозга — подробно Настя не рассказывала", — цитирует ее Ireactor.

Завгороднева рассказала, что Заворотнюк тщательно скрывала свою болезнь, именно по этой причине сначала для лечения выбрала Польшу.

"Ей комфортнее было находиться в месте, где ее никто не знал, поэтому она выбрала эту страну, не осталась в Москве", — отметила подруга.

Заворотнюк больна раком - последние новости о состоянии актрисы (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

По словам Завгородневой, на данный момент состояние "прекрасной няни" уже не критическое. Она рассказала, что у звезды появился шанс на выздоровление.

К слову, ранее заболевание Анастасии Заворотнюк прокомментировал ее супруг Петр Чернышев. Так, в одном из выпусков популярного в России шоу "Пусть говорят" известный фигурист Алексей Ягудин поведал, что ему удалось связаться с супругом Заворотнюк - также фигуристом Петром Чернышевым, чтобы узнать о самочувствии актрисы. К сожалению, долго поговорить им не удалось.

Также стоит напомнить, что врачи сделали важное заявление о болезни Заворотнюк. Как объяснил ведущий научный сотрудник ННПЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Борис Холодов, отек мозга – это не повод ставить крест на жизни человека. Он сообщил, что многие пациенты с опухолями головного мозга проходят через стадию отека мозга и необязательно все эти случаи заканчиваются печально. Холодов объяснил, что каждый отдельный случай нужно рассматривать индивидуально и внимательно относится к "лечебной перспективе".

Напомним, что первые сведения о тяжелом состоянии российской актрисы появились 13 сентября, когда Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию. По возвращению из Европы Анастасия Заворотнюк была экстренно госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. На фоне болезни у нее начался отек мозга. Врачи диагностировали рак мозга с метастазами. Спустя несколько дней в СМИ появилась информация о том, что артистка находится в коме.