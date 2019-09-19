Заворотнюк при смерти: врачи сделали важное заявление

Анастасия Заворотнюк в реанимации (Коллаж РБК-Украина)

Врачи дают неоднозначные прогнозы о состоянии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк, российская актриса, которая несколько дней назад впала в кому, может выжить. Как объяснил ведущий научный сотрудник ННПЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Борис Холодов, отек мозга – это не повод ставить крест на жизни человека.

Он сообщил, что многие пациенты с опухолями головного мозга проходят через стадию отека мозга и необязательно все эти случаи заканчиваются печально. Холодов объяснил, что каждый отдельный случай нужно рассматривать индивидуально и внимательно относится к "лечебной перспективе".

Анастасия Заворотнюк

Также медик заметил, что с опухолями мозга многие пациенты сохраняют работоспособность на несколько лет и состояние здоровья зависит от правильно подобранного лечения. Холодов рассказал, что в медицинской практике есть случаи, когда после постановки диагноза о неоперабельной опухоли головного мозга люди жили достаточно много лет.

Тем временем, российские СМИ пишут, что врачам удалось стабилизировать состояние Анастасии Заворотнюк и они определились с дальнейшим лечением актрисы. В приоритет они ставят антибактериальную терапию и терапию, направленную на коррекцию отека мозга. Артериальное давление поддерживается с помощью препаратов, а весь организм – с помощью инфузионной терапии. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Анастасия Заворотнюк

Как сообщает Telegram-канал Mash, по состоянию на утро 19 сентября, актрису перевели из реанимации в обычную палату, и она вышла из критического состояния.

"Доктора смогли значительно уменьшить отек мозга, вследствие этого Заворотнюк вывели из медикаментозной комы. Сейчас она находится с родными в палате терапевтического отделения. Пациентке продолжают оказывать необходимое лечение. Вчера вечером, после того, как Анастасия пришла в сознание, ее родные принесли в палату пакет важных документов. Если врач даст разрешение, актриса сможет изучить бумаги", - сказано в сообщении.