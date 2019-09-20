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Шрам на шее Заворотнюк: появились странные фото

STYLERЖизнь    20.09.2019 - 10:45
Шрам на шее Заворотнюк: появились странные фото
Анастасия Заворотнюк (скриншот)

Организатор поездки Анастасии Заворотнюк в Ереван рассказала о ее странном шраме на шее

Анастасия Заворотнюк, которую сейчас лечат от рака, весной этого года делала биопсию загрудинных узлов. На странный шрам на шее звезды сериала "Моя прекрасная няня" обратили внимание журналисты, разглядывая архивное видео с открытия ювелирного салона в Ереване.

Шрам на шее Заворотнюк: появились странные фото

Шрам на шее Заворотнюк (скриншот)

Интересно, что тогда, в апреле, знакомые Заворотнюк даже не обратили внимания на этот шрам и не интересовались у Анастасии ее здоровьем.

Как рассказала организатор поездки Заворотнюк в Армению Изобелла Пирози, Анастасия выезжала ночью, провела целый день в Ереване на ногах и улетела следующей ночью.

"О том, что Настя чем-то больна, я и подумать не могла. Она пребывала в прекрасном настроении", - рассказала собеседница "МК".

Более того, говорит Пирози, у "прекрасной няни" оказался отменный аппетит.

"Помню, как мы очень плотно поужинали в армянском ресторане. Еле встали из-за стола", - вспомнила Изобелла и добавила, что Заворотнюк "не отказывалась ни от каких блюд" и даже выпила вина.

Шрам на шее Заворотнюк: появились странные фото

Шрам на шее Заворотнюк (скриншот)

На реплику журналиста о том, что на видео, распространенном в сети, Заворотнюк "выглядит немного заторможенной", Изобелла Пирози ответила, что состояние актрисы "можно списать на усталость".

"Мы не говорили о работе. Мы много смеялись, шутили. Говорили о мужчинах, о семье, о детях, обсуждали Ереван, местную кухню. Ни о каких проблемах речи не шло... Никаких жалоб от нее не поступало. Перепадов настроения тоже не заметили. К врачам не обращалась, не капризничала... При мне за целый день она никаких таблеток не пила. Если бы принимала лекарства, то отказалась бы от вина", - сказала женщина и добавила, что шрам она не заметила.

Шрам на шее Заворотнюк: появились странные фото

Шрам на шее Заворотнюк (скриншот)

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