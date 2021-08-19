Подорожает все, от продуктов до коммуналки: что ждет украинцев осенью-зимой

Как рассказал эксперт, на фоне подорожания тарифов, за год основная часть населения существенно обеднела по уровню жизни. Однако, у части граждан выросли доходы, но Украина опускается все ниже.

Почему возможна инфляция

Экономист прогнозирует, что подорожают продукты, коммунальные услуги и вырастет в цене электроэнергия для бизнеса.

"Впоследствии население таки заплатит за все. Поэтому нас ждет новый виток инфляции. К каким последствиям это приведет? Обычно в украинских реалиях сразу за всплеском инфляции шел этап девальвации. Но в ближайшее время курс будет стабильным. Это означает, что инфляция ударит по благосостоянию миллионов украинцев", - говорит Уманский.

Также из-за этого украинцы потеряют 20-30% платежеспособности. Хуже всего будет для пенсионеров, ведь для них ни девальвация, ни стабильность с ужасной инфляцией не несут ничего хорошего.

Кроме того, отопление вырастет в стоимости на 40-70% и ударит по жителям городов.

"За его уплату гарантированно идет большая часть стоимости коммунальных услуг. Причина - подорожание газа и угля для обеспечения отоплением", - пишет Уманский.