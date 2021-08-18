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В Украине выросла цена на яйца: когда закончится подорожание

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Среда 18 августа 2021 17:51
В Украине выросла цена на яйца: когда закончится подорожание Выросли цены на яйца в Украине (фото: pixabay.com)
Автор: Тетяна Самарук

Уже неделю в Украине растут цены на яйца. На рост стоимости влияет сокращение производства.

Об этом говорится в сюжете программы "Экономика" на телеканале "Украина 24".

Почему выросли цены

По словам экспертов, в основном на ситуацию влияет сокращение производства, в частности, по данным Госстата, оно упало почти на 15% с начала года. Поэтому сейчас в супермаркетах десяток яиц стоит около 30 грн. Цены на органические и премиальные яйца достигают 45 грн.

Как рассказала аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин, цена растет, потому что уменьшается предложение на рынке в зимние месяцы. Летом цена максимально снижается, ведь предложение больше.

Аналитик отмечает, что рост продлится до новогодних праздников, тогда обычно приходится максимально высокая цена на яйца. Однако, эта высокая цена продержится где-то вплоть до первого тепла.

Поэтому дешевых яиц, как минимум до новогодних праздников не будет.

Ранее мы сообщали, что осенью в Украине взлетят цены на ключевые продукты эксперты назвали список.

Также в Украине стоимость яиц может взлететь до 40 гривен за десяток.

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