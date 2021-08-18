Коммунальные тарифы в Украине и Польше: где платят меньше

В Польше коммунальные услуги стоят 6480 грн (967 злт), в Украине – около 3000 грн. Однако, соотношение к среднемесячной зарплаты у первых – 15,5%, у граждан нашей страны – 21%.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Комитета по вопросам ЖКХ Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

Так, среднемесячная зарплата в Польше составляет 41 758 грн, в Украине – 14 300 грн

Цена на коммуналку в Польше

В Польше квартплата (обслуживание многоквартирного дома) обходится в 4000 грн в месяц (с учетом отопления, вывоза мусора, капремонта дома и налога на землю). За газ платят до 100 грн в месяц. Электроэнергия обходится в 904 грн, вода и канализация – до 200 грн.

Стоимость электроэнергии у западного соседа Украины, с учетом пользования ночным тарифом, в среднем составляет 0,55 зл./1 кВт-ч (3,7 грн). При потреблении в 220 кВт-ч в месяц польское домохозяйство должно заплатить 814 грн, а с учетом абонплаты (13,4 зл. - 90 грн), общие расходы достигнут 904 грн.

Стоимость услуг в Украине

В Украине коммунальные тарифы в среднем становят от 1840 до 3466, то есть в среднем около 3000 грн в месяц.

По словам Попенко, по нынешним тарифам, средняя зарплата по Украине должна быть не менее 15 500 грн.



Как свидетельствуют Госстата, в июне средние начисления для украинской семьи на коммунальные услуги составили 704 грн. Однако, зимой, с учетом отопления, сумма может быть вдвое выше.

Как известно, в городе расходы на коммунальные услуги могут быть значительно выше, чем в селах.