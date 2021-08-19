RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Подорожчає все, від продуктів до комуналки: що чекає на українців восени-взимку

Автор: Тетяна Самарук

Незабаром в Україні відбудеться збільшення цін на харчові продукти та комуналку. Зокрема, це може призвести до інфляції.

Про це пише економіст, ексміністр фінансів Ігор Уманський у своєму Telegram.

Як розповів експерт, на тлі подорожчання тарифів, за рік основна частина населення істотно збідніла за рівнем життя. Однак, в частини громадян зросли доходи, але Україна опускається все нижче.

Чому можлива інфляція

Економіст прогнозує, що подорожчають продукти, комунальні послуги та зросте в ціні електроенергія для бізнесу.

"Згодом населення таки заплатить за все. Тому на нас чекає новий виток інфляції. До яких наслідків це призведе? Зазвичай в українських реаліях відразу за сплеском інфляції йшов етап девальвації. Але найближчим часом курс буде стабільним. Це означає, що інфляція вдарить по добробуту мільйонів українців", - каже Уманський.

Також через це українці втратять 20-30% платоспроможності. Найгірше буде для пенсіонерів, адже для них ані девальвація, ані стабільність з жахливою інфляцією не несуть нічого хорошого.

Окрім того, опалення зросте у вартості на 40-70% та "вдарить" по мешканцях міст.

"За його сплату гарантовано йде велика частина вартості комунальних послуг. Причина - подорожчання газу і вугілля для забезпечення опаленням", - пише Уманський.

Раніше ми повідомляли, що фахівці назвали, де нижчі тарифи на комунальні послуги в Україні чи Польщі.

Також фахівці назвали, чому стрімко зростає ціна на яйця в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
услуги ЖКХ