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Подорожчає все, від продуктів до комуналки: що чекає на українців восени-взимку

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Четвер 19 серпня 2021 16:17
Подорожчає все, від продуктів до комуналки: що чекає на українців восени-взимку В Україні зростуть продукти та комуналка (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Незабаром в Україні відбудеться збільшення цін на харчові продукти та комуналку. Зокрема, це може призвести до інфляції.

Про це пише економіст, ексміністр фінансів Ігор Уманський у своєму Telegram.

Як розповів експерт, на тлі подорожчання тарифів, за рік основна частина населення істотно збідніла за рівнем життя. Однак, в частини громадян зросли доходи, але Україна опускається все нижче.

Чому можлива інфляція

Економіст прогнозує, що подорожчають продукти, комунальні послуги та зросте в ціні електроенергія для бізнесу.

"Згодом населення таки заплатить за все. Тому на нас чекає новий виток інфляції. До яких наслідків це призведе? Зазвичай в українських реаліях відразу за сплеском інфляції йшов етап девальвації. Але найближчим часом курс буде стабільним. Це означає, що інфляція вдарить по добробуту мільйонів українців", - каже Уманський.

Також через це українці втратять 20-30% платоспроможності. Найгірше буде для пенсіонерів, адже для них ані девальвація, ані стабільність з жахливою інфляцією не несуть нічого хорошого.

Окрім того, опалення зросте у вартості на 40-70% та "вдарить" по мешканцях міст.

"За його сплату гарантовано йде велика частина вартості комунальних послуг. Причина - подорожчання газу і вугілля для забезпечення опаленням", - пише Уманський.

Раніше ми повідомляли, що фахівці назвали, де нижчі тарифи на комунальні послуги в Україні чи Польщі.

Також фахівці назвали, чому стрімко зростає ціна на яйця в Україні.

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