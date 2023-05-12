UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Подолали 6 тисяч кілометрів: в Одеській області помітили червонокнижних птахів з Африки

В Одеській області помітили червонокнижних птахів (facebook.com/rusevivan)
Автор: Тетяна Самарук

У Одеській області у національному парку "Тузлівські лимани" помітили червонокнижних сиворакш. Птахи прилетіли з Африки.

Про це повідомив голова дослідницького департаменту нацпарку Іван Русев у Facebook.

Що відомо

Птахи поселилися на кордоні "Тузлівська Амазонія" в Національному природному парку. Їхній шлях пролягав від далекої Південної Африки - понад 6 000 кілометрів.

"Сиворакші летіли через багато мирних країн і прилетіли в країну де, вже другий рік точиться війна. Зазвичай вони вибирають собі затишні місця на схилах наших лиманів у НПП "Тузловські лимани", - написав він.

Вибираючи обриви над лиманами, протяжність яких величезна, вони підчищають старі нори і незабаром загніздяться.

В серпні назад в Африку

За словами Русева, їм треба поспішати, оскільки вже у серпні вони мають летіти назад - у далеку Африку, де їх завжди з нетерпінням чекають аборигени далекого континенту.

Сиворакша - рідкісний птах фауни України, який занесений до Червоної книги.

"Їх потужна енергія, як ніколи, як і армія інших тварин, готові допомагати українцям в боротьбі з варварами по всьому узбережжю Чорного та Азовського морів", - йдеться у повідомленні.

В Одеській області помітили червонокнижних птахів (facebook.com/ruseviva)

Раніше ми повідомляли, що під Харковом врятували павича, який тиждень ховався від ворожих обстрілів.

Також ми писали, що у Києві на річці помітили справжнє лебедине царство.

Читайте РБК-Україна в Google News
птахиТузловские лиманы