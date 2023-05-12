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Преодолели 6 тысяч километров: в Одесской области заметили краснокнижных птиц из Африки

В Одесской области заметили краснокнижных птиц (facebook.com/rusevivan)
Автор: Татьяна Самарук

В Одесской области в национальном парке "Тузловские лиманы" заметили краснокнижных сыворакш. Птицы прилетели из Африки.

Об этом сообщил глава исследовательского департамента нацпарка Иван Русев в Facebook.

Что известно

Птицы поселились на границе "Тузловская Амазония" в Национальном природном парке. Их путь пролегал от далекой Южной Африки - более 6 000 километров.

"Сыворакши летели через многие мирные страны и прилетели в страну где, уже второй год идет война. Обычно они выбирают себе уютные места на склонах наших лиманов в НПП "Тузловские лиманы", - написал он.

Выбирая обрывы над лиманами, протяженность которых огромна, они подчищают старые норы и вскоре загнездятся.

В августе обратно в Африку

По словам Русева, им нужно спешить, поскольку уже в августе они должны лететь назад - в далекую Африку, где их всегда с нетерпением ждут аборигены далекого континента.

Сиворакша - редкая птица фауны Украины, которая занесена в Красную книгу.

"Их мощная энергия, как никогда, как и армия других животных готовы помогать украинцам в борьбе с варварами по всему побережью Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении.

В Одесской области заметили краснокнижных птиц (facebook.com/ruseviva)

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птахиТузловские лиманы