Подлец не пришел к дочери: как Ани Лорак отпраздновала день рождения Софии

Ани Лорак опубликовала видео со дня празднования дня рождения Софии. Несмотря на плотный график, у певицы нашлось время для своей дочери, чего не скажешь о Мурате - отце именинницы.

Ранее Лорак пришла на получение ежегодной премии MuzTV с Лазаревым, чем подкрепила догадки об их не совсем дружеских отношениях. А 12 июня на дне рождении дочери отсутствовал Мурат.

Подписчики отреагировали неоднозначно на увиденное, некоторые посчитали весьма странным, что отец девочки отсутствовал среди приглашенных гостей. Однако большинство решили не вдаваться в подробности и просто поздравили именинницу:

Кто это целует их в конце?

Ой, я бы побывала сейчас на таком празднике.

А где же Мурат? Подлец не пришел к дочери.

Счастливый ребенок - это главное. Видеть его улыбку - это бесценно.

Боже,какие вы милые. Не могу налюбоваться...

Как это мило.

Напомним, Ани Лорак неожиданно решила уволить членов своей команды- концертного директора, PR-менеджера и администратора.

Ранее Ани Лорак с дочкой и Сергей Лазарев вместе пришли на получение ежегодной премии MuzTV в Москве, чем вновь подогрели слухи о своем романе.

К слову, недавно Ани Лорак заинтриговала поклонников выходом новой песни, поклонники предполагают, что это будет дуэт с Сергеем Лазаревым.